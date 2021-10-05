Группа мошенников в Виннице выманивала из карточек украинцев по 6 миллионов ежемесячно

5 октября 2021 , 12:16
Читати новину українською

Источник:

СБУ

СБУ заблокировала масштабную схему мошенничества с банковскими карточками. В Виннице с помощью так называемого "колл-центра" злоумышленники выманивали у граждан миллионы гривен.

Схема поработала 4 месяца, в каждом из которых незаконно "зарабатывали" по 6 миллионов гривен.

Актуально Схема на 10 миллионов: в Днепре задержали мошенника международного уровня

На работу наняли 25 местных безработных

Винничанин арендовал офис в центре города, где и организовал подпольный колл-центр. На работу он "нанял" 25 безработных местных жителей.

Схема действовала очень просто: "операторы" представлялись работниками Службы безопасности банковских учреждений и требовали у граждан персональные данные. Кто на это не соглашался – побудили переводить средства на так называемые "резервные счета". Впоследствии эти деньги обналичивали.

Что обнаружили правоохранители в офисе злоумышленников:

  • почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,
  • черновые записи с данными банковских платежных карт
  • документы с доказательствами противоправной деятельности.

Мошенникам грозит от 5 до 12 лет за решеткой

Правоохранители начали уголовное производство за мошенничество в особо крупных размерах совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.


В колл-центре нашли немало компьютерной техники / Фото СБУ

​Мошенники проработали 4 месяца / Фото СБУ

Последние случаи громкого мошенничества в Украине:

  • В Черкасской области женщина отдала 200 тысяч гривен незнакомцу из интернета, который обещал переезд в США.
  • Во Львове разоблачили сеть колл-центров. Злоумышленники ограбили тысячи иностранных вкладчиков криптовалютных бирж.
  • А в Киеве изготавливали поддельные документы, которые якобы подтверждали польские корни клиентов. За это брали по 2 тысячи евро.
Автор: Ірина Пундор