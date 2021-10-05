Группа мошенников в Виннице выманивала из карточек украинцев по 6 миллионов ежемесячно
Источник:СБУ
СБУ заблокировала масштабную схему мошенничества с банковскими карточками. В Виннице с помощью так называемого "колл-центра" злоумышленники выманивали у граждан миллионы гривен.
Схема поработала 4 месяца, в каждом из которых незаконно "зарабатывали" по 6 миллионов гривен.
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На работу наняли 25 местных безработных
Винничанин арендовал офис в центре города, где и организовал подпольный колл-центр. На работу он "нанял" 25 безработных местных жителей.
Схема действовала очень просто: "операторы" представлялись работниками Службы безопасности банковских учреждений и требовали у граждан персональные данные. Кто на это не соглашался – побудили переводить средства на так называемые "резервные счета". Впоследствии эти деньги обналичивали.
Что обнаружили правоохранители в офисе злоумышленников:
- почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования,
- черновые записи с данными банковских платежных карт
- документы с доказательствами противоправной деятельности.
Мошенникам грозит от 5 до 12 лет за решеткой
Правоохранители начали уголовное производство за мошенничество в особо крупных размерах совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В колл-центре нашли немало компьютерной техники / Фото СБУ
Мошенники проработали 4 месяца / Фото СБУ
Последние случаи громкого мошенничества в Украине:
- В Черкасской области женщина отдала 200 тысяч гривен незнакомцу из интернета, который обещал переезд в США.
- Во Львове разоблачили сеть колл-центров. Злоумышленники ограбили тысячи иностранных вкладчиков криптовалютных бирж.
- А в Киеве изготавливали поддельные документы, которые якобы подтверждали польские корни клиентов. За это брали по 2 тысячи евро.