"Группе двадцати нечем гордиться": МИД Украины разочарован декларацией G20 и предлагает свой вариант

В субботу 9 сентября на саммите G20 в Дели приняли итоговую декларацию. Она очень компромиссная, ведь России удалось продавить свою позицию.

По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, текст декларации G20 слабый. Об этом он сообщил 24 Каналу. Украинское министерство разработало свой вариант.

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Как МИД комментирует документ G20

Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда,

– говорит Олег Николенко.

Какой вариант предлагает наше министерство

В нем слова "война в Украине" заменили словами "война против Украины". Это, по словам Николенко, приближает к реальности.

Также в тексте МИД назван враг, который убивает и пытает нас каждый день и против которого поднялась вся страна. Там предлагают писать не "украинский кризис", а "вторжение России в Украину".

Еще одно изменение: "все страны должны действовать так, чтобы соблюдать принципы ООН" изменили на "Россия должна действовать так, чтобы придерживаться принципов ООН".

И самое главное: "Есть разные мнения и оценки насчет украинского кризиса" изменили на "Члены G20 единогласно осудили и призвали Москву прекратить войну против Украины".

Каким бы мог быть текст декларации G20 / Фото МИД Украины

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Что нужно знать о саммите и его итоговом документе