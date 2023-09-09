"Группе двадцати нечем гордиться": МИД Украины разочарован декларацией G20 и предлагает свой вариант
В субботу 9 сентября на саммите G20 в Дели приняли итоговую декларацию. Она очень компромиссная, ведь России удалось продавить свою позицию.
По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, текст декларации G20 слабый. Об этом он сообщил 24 Каналу. Украинское министерство разработало свой вариант.
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Как МИД комментирует документ G20
Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда,
– говорит Олег Николенко.
Какой вариант предлагает наше министерство
В нем слова "война в Украине" заменили словами "война против Украины". Это, по словам Николенко, приближает к реальности.
Также в тексте МИД назван враг, который убивает и пытает нас каждый день и против которого поднялась вся страна. Там предлагают писать не "украинский кризис", а "вторжение России в Украину".
Еще одно изменение: "все страны должны действовать так, чтобы соблюдать принципы ООН" изменили на "Россия должна действовать так, чтобы придерживаться принципов ООН".
И самое главное: "Есть разные мнения и оценки насчет украинского кризиса" изменили на "Члены G20 единогласно осудили и призвали Москву прекратить войну против Украины".
Каким бы мог быть текст декларации G20 / Фото МИД Украины
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Что нужно знать о саммите и его итоговом документе
- В этом году в "Большой двадцатке" председательствует Индия, поэтому она принимает саммит G20 в Дели 9 – 10 сентября 2023 года.
- Касаемо текста коммюнике были разногласия: Россия давила, чтобы ее не осудили за войну в Украине, а США и другие государства хотели более жестких формулировок. Если бы лидеры государств не приняли текст, это был бы первый случай, когда саммит вышел без итогового коммюнике.
- Мировые лидеры пошли на компромисс, и тон документа пришлось смягчить. Очень сильно смягчить, если выражаться литературным языком.
- Декларация лидеров важна, потому что неформально обязывает страны-члены выполнять решения, принятые консенсусом.
- Ожидалось, что лидеры G20 примут документ на второй день саммита. Но 9 сентября представитель Индии Амитабх Кант сообщил о достижении стопроцентного единодушия.
- Финальное заявление состоит из 37 страниц и содержит 83 абзаца. Об Украине сказано обтекаемо, потому что прямо российскую агрессию не осудили.
- "Большая двадцатка" призвала государства (государства, не страну-агрессорку!) действовать в полном объеме в соответствии с целями и принципами Устава ООН и подчеркнула, что применение ядерного оружия или ядерные угрозы недопустимы. В заявлении также обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине касаемо глобальной продовольственной и энергетической безопасности.
- Еще есть призыв к немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продовольствия и удобрений. Причем не только из Украины, но и из России. G20 это объясняет необходимостью удовлетворения спроса в наименее развитых странах, особенно в Африке и развивающихся государствах.