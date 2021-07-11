В Грузии начались протесты из-за смерти журналиста: требуют отставки правительства – видео

В Тбилиси 11 июля люди вышли на протест. Он связан со смертью журналиста, которого избили на центральной площади противники ЛГБТ-сообщества.

Протесты после смерти Лашкарава

Грузины собрались на площади Руставели. Главный лозунг протеста: "Система убивает! Выходи за жизнь".

Ранее В Грузии после смерти журналиста здание правительства облили красной краской: видео

На видео с места происшествия видно, что люди собрались под зданием правительства. Площадь уже полностью заняли, а протестующие продолжают участвовать в акции.

В Тбилиси люди вышли на протест: видео

Кроме того, опубликовали кадры спора главы "Единого национального движения" Ники Мелиа и заместителя начальника Тбилисского отделения полиции. На видео видно, что правоохранители разнимали мужчин. Кроме того, возникла потасовка.

Смотрите видео потасовки с силовиками:

Требуют отставки правительства

19 неправительственных организаций требуют, чтобы все члены правительства подали в отставку, пишет "Новости – Грузия". Они уверяют, что политики знали, что 5 июля ситуация может выйти из-под контроля, однако ничего не сделали. Поэтому всю ответственность возлагают на чиновников.

Правоохранителей не мобилизовали в достаточном количестве. Власть не просто не одобряла надлежащие действия для защиты жизни и здоровья людей, а наоборот – поощряла насилие,

– говорится в сообщении.

Так, премьер-министр Иракли Гарибашвили говорил, что проведение "Марша достоинства" неоправданно. Он призвал отменить марш в поддержку трансгендеров.

В обращении отмечают, что всех организаторов и участников массовых беспорядков следует привлечь к ответственности, независимо от их статуса.

Что этому предшествовало