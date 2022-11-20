Грузия впервые отреагировала на отравление Саакашвили: нашли ли доказательства
Источник:"Новости-Грузия"
Адвокат и мать бывшего президента Михеила Саакашвили заявили, что политика отравили. В пенитенциарной службе Грузии впервые прокомментировали заявления об отравлении Саакашвили.
Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката Валерия Гелбахиани об отравлении Саакашвили, который находится в заключении.
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В Грузии опровергли информацию об отравлении Саакашвили
В службе по исполнению наказаний заявили, что не получали ни от кого официальных документов, подтверждающих заявления о возможном отравлении Саакашвили во время содержания под стражей.
Саакашвили находится под контролем в больнице, принимают необходимые медицинские меры. Для предотвращения дезинформации призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации,
– говорится в заявлении.
Что известно об отравлении Саакашвили
- Адвокат Саакашвили заявил о получении первых результатов экспертизы, подтверждающих, что экспрезидента Грузии могли отравить после ареста. Это якобы объясняет проблемы Саакашвили со здоровьем.
- Сообщается, что результаты экспертизы будут опубликованы через два дня. Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что в организме ее сына обнаружили повышенное содержание тяжелых металлов – ртути, бария, талия.
- Адвокат подчеркнул, что нужны дополнительные исследования, чтобы установить время, когда могло произойти отравление. То есть, произошло ли это, когда Саакашвили был в тюрьме, или после перевода в клинику "Вивамед", где он находится последние несколько месяцев.
- Как известно, состояние здоровья бывшего президента Грузии сильно ухудшилось. Врачи подозревают у Михеила Саакашвили туберкулез и деменцию. В общей сложности заключенного политика проверяют на 34 заболевания.
- Саакашвили – заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. В 2021 году он впервые за 8 лет приехал в Грузию, где его задержали.
- Он объявил, что будет голодать , после чего у Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация о судорогах, вызванных энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Саакашвили не получит помилования .
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