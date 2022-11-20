Грузия впервые отреагировала на отравление Саакашвили: нашли ли доказательства

Адвокат и мать бывшего президента Михеила Саакашвили заявили, что политика отравили. В пенитенциарной службе Грузии впервые прокомментировали заявления об отравлении Саакашвили.

Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката Валерия Гелбахиани об отравлении Саакашвили, который находится в заключении.

Кстати Вице-спикера Сейма Польши не пустили к заключенному Саакашвили

В Грузии опровергли информацию об отравлении Саакашвили

В службе по исполнению наказаний заявили, что не получали ни от кого официальных документов, подтверждающих заявления о возможном отравлении Саакашвили во время содержания под стражей.

Саакашвили находится под контролем в больнице, принимают необходимые медицинские меры. Для предотвращения дезинформации призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации,

– говорится в заявлении.

Что известно об отравлении Саакашвили

Адвокат Саакашвили заявил о получении первых результатов экспертизы, подтверждающих, что экспрезидента Грузии могли отравить после ареста. Это якобы объясняет проблемы Саакашвили со здоровьем.

Сообщается, что результаты экспертизы будут опубликованы через два дня. Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что в организме ее сына обнаружили повышенное содержание тяжелых металлов – ртути, бария, талия.

Адвокат подчеркнул, что нужны дополнительные исследования, чтобы установить время, когда могло произойти отравление. То есть, произошло ли это, когда Саакашвили был в тюрьме, или после перевода в клинику "Вивамед", где он находится последние несколько месяцев.

Как известно, состояние здоровья бывшего президента Грузии сильно ухудшилось. Врачи подозревают у Михеила Саакашвили туберкулез и деменцию. В общей сложности заключенного политика проверяют на 34 заболевания.

Саакашвили – заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. В 2021 году он впервые за 8 лет приехал в Грузию, где его задержали.

Он объявил, что будет голодать , после чего у Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация о судорогах, вызванных энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Саакашвили не получит помилования .

Раньше – как проходил суд над Саакашвили в Тбилиси: смотрите видео