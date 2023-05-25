Стали на колени и просят их унижать, – ОПУ об авиарейсах в Грузии для россиян

Впервые за 4 последних года 19 маяв Грузию из России прибыл прямой самолет, это всколыхнуло волну бунтов и протестов прямо вблизи взлетной полосы. Грузины выступают против перелетов из страны-агрессорки. Более того, стало известно, что с 15 июня грузинская авиакомпания запустит транзитные авиарейсы для россиян в Европу.

Этим грузинское правительство буквально отказывается от евроинтеграции и подписывает приговор на служение России. Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк убежден, что модератором процессов внутри Грузии является олигарх Бидзина Иванишвили. У президентки Грузии нет полномочий, но Саломе Зурабишвили занимает правильную позицию относительно событий в Грузии.

Какие последствия будет иметь Грузия

Правительство Грузии сегодня избрало абсолютно продуманную антизападную позицию. Страна выбрала для себя роль "Беларусь 2.0". Там до сих пор считают, что Россия может не проиграть в этой войне и ожидают, что будут получать некоторые выгоды от единого рынка с Россией и будут полностью зависеть от российских кредитов.

Они не будут иметь отношения к европейскому или евроатлантическому рынку. Они будут абсолютно марионеточным государством, несмотря на то, что часть территории контролируют российские прокси. Их унизили в 2008 году, а сегодня они на коленях и говорят: "продолжайте нас унижать",

– прокомментировал политик.

Он убежден, что грузинское общество еще немного подумает, а потом начнутся жесткие протестные процессы в стране. Сложно сказали, когда это произойдет, но история Грузии показала неоднократно, как народ умеет защищать свое право быть таким, как хочет.

"Грузинское правительство однозначно выбрало антизападную позицию, использует антизападную риторику. И когда Россия проиграет в войне, это будет иметь тяжелые экономические последствия, я уже не говорю о репутационных последствиях для будущего Грузии", – резюмировал Подоляк.

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