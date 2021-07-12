Грузинские СМИ обратились к дипломатам после смерти журналиста
Источник:Грузия Online
В Грузии накануне скончался журналист Лексо Лашкарава. Ранее его избили во время акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. В связи со смертью оператора медиаорганизации, которые работают в Грузии распространили совместное заявление и обратились к дипломатическому корпусу.
Представители СМИ отметили, что случаи нарушения прав журналистов, операторов и фотографов в Грузии приблизились к критической черте.
Читайте также В Грузии начались протесты из-за смерти журналиста: требуют отставки правительства – видео
Обращение СМИ Грузии к дипломатам после смерти журналиста
"Десятки дел, направленных против СМИ, до сих пор не расследованы. Власти не обеспечивают защиту безопасности журналистов, а заявления представителей правящей партии еще больше вдохновляют насилие.", – говорится в заявлении.
Медийщики напомнили, что 5 июля, по данным МВД Грузии, пострадали 53 журналиста, в том числе оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава. Кроме того, часть представителей СМИ все еще находятся в больнице.
В то же время члены различных насильственных групп до сих пор открыто угрожают журналистам и операторам. А правоохранители, отмечают в заявлении, не реагируют на это должным образом.
Мы обращаемся к представителям дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля
– пишут грузинские СМИ.
Сейчас это заявление подписали более 70 медиа, которые работают в Грузии.
Массовое избиение журналистов в Грузии: что известно
- 5 июля в Тбилиси состоялась акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Однако противники трансгендеров решили помешать демонстрации и также вышли на улицы. Они избили журналистов, освещавших эти события.
- 11 июля стало известно о смерти журналиста телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. После избиения мужчину отвезли в больницу с переломами костей лица. Его выписали из медучреждения, однако после этого мать Лашкарава нашла сына мертвым. Точную причину смерти установит экспертиза.
- В то же время Министерство иностранных дел Грузии, не дождавшись результатов исследования, намекнуло, что журналист "умер от наркотиков".
- Это вызвало новые протесты в Грузии – активисты вышли на улицу с требованием отставки правительства.