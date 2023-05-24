Украине – Слава, а российский паспорт – на*уй: в грузинской гостинице заметили интересные таблички
Все адекватные люди из разных уголков мира презирают россиян за то, что их государство начало войну против Украины. В Грузии казахские туристы заметили роскошные таблички, на которых владельцев российских паспортов отправляют "в направлении корабля".
События последних месяцев показали, что между обычными грузинами и их властью есть безумная пропасть. Пока на официальном уровне в Тбилиси декларируют лояльность к Кремлю, рядовые люди не стесняются показывать, что россиянам в их стране не место.
Смотрите также Соглашение с дьяволом: как и почему Грузия превращается во врага Украины
Об "интересных табличках" в грузинском отеле информирует 24 Канала со ссылкой на социальные сети
Подробно о табличках
Собственно, в твиттере получил огласку ролик казахского туриста в одной из грузинских гостиниц. На нем видны две таблички со следующими надписями:
- "Русский паспорт, иди на*уй";
- "Слава Украине! Героям Слава!"
Кроме того, на стене позади рецепции отеля можно заметить украинский, грузинский, казахский, киргизский и другие флаги. Между ними российского триколора, конечно, нет.
Проукраинские таблички в одном из отелей Грузии: смотрите видео из сети
Что не так с позицией Тбилиси?
- Не так давно стало известно, что грузинские власти разрешили возобновление авиасообщения с Россией. В частности, первый рейс между враждебной страной и Грузией состоялся 17 мая.
- Очевидно, против этого выступили грузины и проевропейская оппозиция страны, не устающая подчеркивать на важности поддержки нашего государства.
- Депутат парламента Хатия Деканоидзе констатировала, что такие действия властей вредят не только грузино-украинским отношениям, но и национальной безопасности ее страны.
- На эту новость также отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он акцентировал на том, что и для Украины, и для Грузии политика Москвы враждебна. Как известно, около 20% грузинских территорий контролирует Россия с 2008 года.
- Следует сказать, что главным бенефициаром такой "грузинской" политики является пророссийский олигарх страны Бидзини Иванишвили. За годы он делал все, чтобы нивелировать все проевропейские шаги, предпринимаемые Грузией в течение длительного времени.