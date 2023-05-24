Украине – Слава, а российский паспорт – на*уй: в грузинской гостинице заметили интересные таблички

24 мая 2023, 15:58
Читати новину українською

Все адекватные люди из разных уголков мира презирают россиян за то, что их государство начало войну против Украины. В Грузии казахские туристы заметили роскошные таблички, на которых владельцев российских паспортов отправляют "в направлении корабля".

События последних месяцев показали, что между обычными грузинами и их властью есть безумная пропасть. Пока на официальном уровне в Тбилиси декларируют лояльность к Кремлю, рядовые люди не стесняются показывать, что россиянам в их стране не место.

Смотрите также Соглашение с дьяволом: как и почему Грузия превращается во врага Украины

Об "интересных табличках" в грузинском отеле информирует 24 Канала со ссылкой на социальные сети

Подробно о табличках

Собственно, в твиттере получил огласку ролик казахского туриста в одной из грузинских гостиниц. На нем видны две таблички со следующими надписями:

  • "Русский паспорт, иди на*уй";
  • "Слава Украине! Героям Слава!"

Кроме того, на стене позади рецепции отеля можно заметить украинский, грузинский, казахский, киргизский и другие флаги. Между ними российского триколора, конечно, нет.

Проукраинские таблички в одном из отелей Грузии: смотрите видео из сети

Что не так с позицией Тбилиси?

  • Не так давно стало известно, что грузинские власти разрешили возобновление авиасообщения с Россией. В частности, первый рейс между враждебной страной и Грузией состоялся 17 мая.
  • Очевидно, против этого выступили грузины и проевропейская оппозиция страны, не устающая подчеркивать на важности поддержки нашего государства.
  • Депутат парламента Хатия Деканоидзе констатировала, что такие действия властей вредят не только грузино-украинским отношениям, но и национальной безопасности ее страны.
  • На эту новость также отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он акцентировал на том, что и для Украины, и для Грузии политика Москвы враждебна. Как известно, около 20% грузинских территорий контролирует Россия с 2008 года.
  • Следует сказать, что главным бенефициаром такой "грузинской" политики является пророссийский олигарх страны Бидзини Иванишвили. За годы он делал все, чтобы нивелировать все проевропейские шаги, предпринимаемые Грузией в течение длительного времени.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак