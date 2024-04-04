ГСЧС назвала имена спасателей, которых ночью в Харькове убили россияне

Ночью 4 апреля в Харькове спасатели попали под российскую атаку "Шахедами". Трое работников ГСЧС погибли - в ведомстве обнародовали имена жертв.

В ГСЧС назвали имена спасателей, которых убила Россия во время атаки на Харьков ночью 4 апреля.

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Россия убила трех спасателей

Работники ГСЧС погибли во время повторной атаки "Шахедом", когда спасали людей в результате предыдущего удара.

Не будучи комбатантами, спасатели были атакованы вражескими беспилотниками. Россия продолжает игнорировать нормы международного права,

– отметили в ГСЧС.

В службе сообщили имена убитых спасателей.

Логинов Владислав

Байдалинов Сергей

Матюшенко Владимир

Владиславу навеки будет 52, Сергею – 32, а Владимиру – 41. Такими они останутся в нашем строю навсегда,

– сообщили в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что вся большая семья МВД сочувствует горю близких погибших.

Редакция 24 Канала сочувствует родным и близким погибших. Светлая память.

Еще один спасатель ранен и находится в тяжелом состоянии.

Что известно об атаке на Харьков 4 апреля