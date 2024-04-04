ГСЧС назвала имена спасателей, которых ночью в Харькове убили россияне
Источник:ГСЧС
Ночью 4 апреля в Харькове спасатели попали под российскую атаку "Шахедами". Трое работников ГСЧС погибли - в ведомстве обнародовали имена жертв.
В ГСЧС назвали имена спасателей, которых убила Россия во время атаки на Харьков ночью 4 апреля.
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Россия убила трех спасателей
Работники ГСЧС погибли во время повторной атаки "Шахедом", когда спасали людей в результате предыдущего удара.
Не будучи комбатантами, спасатели были атакованы вражескими беспилотниками. Россия продолжает игнорировать нормы международного права,
– отметили в ГСЧС.
В службе сообщили имена убитых спасателей.
Логинов Владислав
Байдалинов Сергей
Матюшенко Владимир
Владиславу навеки будет 52, Сергею – 32, а Владимиру – 41. Такими они останутся в нашем строю навсегда,
– сообщили в ГСЧС.
В ведомстве добавили, что вся большая семья МВД сочувствует горю близких погибших.Редакция 24 Канала сочувствует родным и близким погибших. Светлая память.
Еще один спасатель ранен и находится в тяжелом состоянии.
Что известно об атаке на Харьков 4 апреля
- В ночь на 4 апреля россияне многократно нанесли удары "Шахедами" по территории Харьковской области. Россияне выпустили по городу не менее 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО.
- В частности в самом Харькове под прицелом был Новобаварский район. Во время атаки россияне повредили многоквартирный жилой дом. Когда на место прибыли спасатели, чтобы оказать людям помощь, оккупанты нанесли повторный удар – погибли 3 работника ГСЧС, которые прибыли на вызов.
- Всего во время теоретического обстрела России погибли 4 человека, еще 12 получили травмы различной степени. В ОВА сообщили, что 3 человека в тяжелом состоянии.