The Guardian пишет, что ПВО приказали перевести в пехоту: Генштаб объяснил, как на самом деле

В субботу, 21 декабря, британское The Guardian опубликовало статью, в которой утверждает, что Генштаб приказал отправить больше людей из ПВО в пехоту. В ВСУ отреагировали на эту информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что Генштаб говорит о переводе из Воздушных сил в пехоту

В Генштабе отметили, что утверждение о переводе ПВО в пехоту является недостоверным и некорректным.

С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенное число военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначено на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями. В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба,

– указывают в ВСУ.

Там добавляют, что в Воздушных силах есть военные разных специальностей.

Прежде всего речь идет о переназначении и командировании военнослужащих, являющихся составляющими рот охраны, тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании высокотехнологичного вооружения и техники.

В Генштабе отмечают, что ситуация на фронте сложная и сейчас нужно удержать фронт. Именно поэтому принимаются решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений.

В то же время в ВСУ отмечают, что количество сбитых "Шахедов" не уменьшилось. ПВО качественно выполняет задачи, различая настоящие ударные дроны противника и БПЛА неустановленного типа. Это преимущественно ложные цели, которые чаще всего проходят в сводках об отражении воздушных атак как локационно потерянные.