Уже не "территориальный спор": губернатор Флориды сменил риторику о войне в Украине
Источник:CNN
Губернатор Флориды изменил риторику о войне в Украине. Он уже назвал Путина военным преступником, которого следует привлечь к ответственности.
Хотя перед этим заявлял, что якобы в Украине "территориальный спор". Также Рон Де Сантис называл помощь от США не "жизненно важным" национальным интересом.
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Какое новое заявление сделал губернатор Флориды
Я думаю, что он (Путин – 24 Канал) военный преступник. США не признают Международный уголовный суд… Но я считаю, что он должен нести ответственность,
– заявил Рон ДеСантис.
Также должностное лицо оправдалось после заявлений о целесообразности военной помощи Украине. Это произошло после того, как его раскритиковала Республиканская партия. Поэтому губернатор Флориды заявил, что:
- "очевидно, что Россия вторглась в прошлом году – это было неправильно. Они ворвались в Крым и захватили его в 2014 году – это также было неправильным;
- если бы я мог сделать это просто щелкнув пальцами – я вернул бы 100% этих территорий Украине".
Однако Рон ДеСантис также добавил, что "реальность" такова, что "вмешательство США с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск... было бы ошибкой".
Именно это я всегда имел в виду. Россия ошиблась, вторгнувшись в Украину. Они ошиблись, когда забрали Крым,
– заявил чиновник.
Более того, ДеСантис выразил убеждение, что Украина победит в войне. Также он сказал: "Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо".
Что этому предшествовало
- Губернатор Флориды назвал войну в Украине "территориальным спором". Он также добавил, что действующая власть США не уделяет американским интересам достаточно внимания, поскольку сосредоточена на помощи Украине.
- В ответ на это спикер главы МИД Украины Олег Николенко заявил, что губернатор как эксвоенный офицер, находившийся в зоне боевых действий, знает разницу между "спором" и войной.
- Николенко пригласил его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США.