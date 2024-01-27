Миграционный кризис в США: как ситуация в Техасе может повлиять на помощь Украине

В США губернатор Техаса решил пойти против администрации Президента и решения Верховного суда, отказавшись от сноса незаконно установленной колючей проволоки на границе. Эта напряженная ситуация в Техасе является следствием политической борьбы в канун президентских выборов США.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он предположил, что напряжение между федеральными и местными властями в США будет сохраняться, ведь Республиканской партии выгоден этот конфликт.

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Что означают проблемы на границе США для Украины

Прежде всего, важно понимать, что ни о каком начале "гражданской войны" в Соединенных Штатах пока нельзя говорить. Ведь у губернатора Техаса действительно есть полномочия вводить локальное "чрезвычайное положение" и использовать национальную гвардию для усиления защиты границы.

Почему возник конфликт между Техасом и Вашингтоном Год назад, на фоне проблем с незаконным пересечением границы США, губернатор Техаса распорядился проложить на границе километры колючей проволоки. Белый дом не согласился с таким решением, и пошел в Верховный суд, который 22 января встал на сторону администрации Байдена. Согласно решению, у американских пограничников, которые подчиняются непосредственно Вашингтону, появились основания для того, чтобы демонтировать незаконно установленную колючую проволоку, что препятствовало выполнению их обязанностей. Однако губернатор Техаса не согласился с решением Верховного суда. Вместо этого он ввел чрезвычайное положение, давшего ему право использовать для патрулирования границы Национальную гвардию. Это создало правовую коллизию, ведь теперь техасские силовики не допускают к пунктам наблюдения за границей федеральных пограничников.

"(Пограничные штаты– 24 Канал) действительно столкнулись с массовым наплывом мигрантов и теперь не знают, что с этим делать. Скажем, раньше Техас уже переправлял этих мигрантов ближе к центру Соединенных Штатов, тамошние власти которых также не имели средств для их принятия и содержания. Поэтому это комплексная проблема, которая тянется уже давно и нуждается в жестком решении", – отметил политолог.

Масло к огню этого конфликта подливает то, что 24 других "республиканских" губернаторов поддержали Техас в его оппозиции к центральным властям. Также представляет опасность то, что Дональд Трамп уже начал спекулировать на этой теме, хотя, в отличие от власти отдельных штатов, у него нет полномочий решать эту проблему.

"Это факт, что есть значительное несогласование с центральным правительством. Но это несогласование, скорее всего, будет решена путем нормативно-правовых решений, принятым или Верховным судом, или имплементированы непосредственно в Конституцию США", – предположил Рейтерович.

К несчастью, эти перипетии действительно влияют на Украину. Республиканцы "выносят на щит" вопросы мигрантов, а поскольку оно привязано к помощи Украине, то каждая из сторон будет пытаться теперь "дожать" свое видение этой проблемы. А это может притормозить достижение консенсуса и оказание помощи Украине.

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