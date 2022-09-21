Они ненавидят путина, – Гудков сообщил, какие настроения российской элиты

Когда владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии, потери понесли финансовые и промышленные элиты. Ведь у них рухнул рынок и обрушились акции.

В эфире 24 канала российский оппозиционер Геннадий Гудков отметил, что ему приходится общаться с некоторыми членами путинской элиты. Это может происходить напрямую или через доверенных людей.

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"Они ненавидят путина. При чем я говорю именно о путинской элите. Не о той элите, которая всегда была там – еще ельцинская, а именно о путинской. Они его ненавидят – это не их война. Они этого не хотели", – рассказал Геннадий. Гудков.

Он отметил, что сейчас очень многие из них ищут безопасный канал, где бы их не убили, чтобы передать эту точку зрения оппозиции.

Они ненавидят путина, но ничего с этим поделать не могут. Они отстранены от всяких решений, принимаемых в государстве,

– сообщил Гудков.

"Путин сейчас окружен небольшим количеством людей, однако даже они попадают к нему не так легко. Эти люди и решают сейчас судьбу государства и судьбу народа. Даже серьезные люди, которые путину условно вчера жали руки, то есть до войны – сейчас вообще близко подойти не могут", – объяснил российский оппозиционер.

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