Они ненавидят путина, – Гудков сообщил, какие настроения российской элиты
Когда владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии, потери понесли финансовые и промышленные элиты. Ведь у них рухнул рынок и обрушились акции.
В эфире 24 канала российский оппозиционер Геннадий Гудков отметил, что ему приходится общаться с некоторыми членами путинской элиты. Это может происходить напрямую или через доверенных людей.
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"Они ненавидят путина. При чем я говорю именно о путинской элите. Не о той элите, которая всегда была там – еще ельцинская, а именно о путинской. Они его ненавидят – это не их война. Они этого не хотели", – рассказал Геннадий. Гудков.
Он отметил, что сейчас очень многие из них ищут безопасный канал, где бы их не убили, чтобы передать эту точку зрения оппозиции.
Они ненавидят путина, но ничего с этим поделать не могут. Они отстранены от всяких решений, принимаемых в государстве,
– сообщил Гудков.
"Путин сейчас окружен небольшим количеством людей, однако даже они попадают к нему не так легко. Эти люди и решают сейчас судьбу государства и судьбу народа. Даже серьезные люди, которые путину условно вчера жали руки, то есть до войны – сейчас вообще близко подойти не могут", – объяснил российский оппозиционер.
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