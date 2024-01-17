Почему уровень ракетной опасности стал очень высоким: Гуменюк объяснила ситуацию в Черном море

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море. Там постепенно утихает шторм, чем воспользовались россияне.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия увеличила количество своих ракетоносителей в Черном море до двух. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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О чем предупредили украинцев

Как пояснила спикер ОК "Юг", речь идет о фрегате "Адмирал Макаров" и корабле проекта "Буян-М". Итого эти два судна могут нести до 16 ракет типа "Калибр".

Учитывая такую активизацию на фоне улучшения погодных условий, в том числе и морской обстановки, немного утихает шторм, враг может нанести удары с использованием и ракет морского базирования.

– заметила Гуменюк.

Силы обороны Юга в отдельном сообщении в соцсетях дополнительно предупредили об очень высоком уровне ракетной опасности. Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги.

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