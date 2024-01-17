Почему уровень ракетной опасности стал очень высоким: Гуменюк объяснила ситуацию в Черном море
Источник:Силы обороны юга Украины
Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море. Там постепенно утихает шторм, чем воспользовались россияне.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия увеличила количество своих ракетоносителей в Черном море до двух. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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О чем предупредили украинцев
Как пояснила спикер ОК "Юг", речь идет о фрегате "Адмирал Макаров" и корабле проекта "Буян-М". Итого эти два судна могут нести до 16 ракет типа "Калибр".
Учитывая такую активизацию на фоне улучшения погодных условий, в том числе и морской обстановки, немного утихает шторм, враг может нанести удары с использованием и ракет морского базирования.
– заметила Гуменюк.
Силы обороны Юга в отдельном сообщении в соцсетях дополнительно предупредили об очень высоком уровне ракетной опасности. Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги.
Другие заявления Гуменюк
- Начальник пресс-центра Сил обороны в разговоре с 24 Каналом прокомментировала недавнюю атаку России на Одесщину, которая произошла в ночь с 16 на 17 января. Россияне сначала применили "Шахеды", а через несколько часов ударили ракетами.
- Как объяснила Гуменюк, захватчики тогда пытались отвлечь нашу ПВО с помощью уловок. Их тактическая авиация маневрировала над акваторией Черного моря.
- Не так давно спикер ОК "Юг" отреагировала на уничтожение российского самолета А-50 над Азовским морем. Гуменюк назвала его потерю "мощной оплеухой" для оккупантов.
- Ранее Гуменюк подтвердила получение Россией новой партии "Шахедов" из Ирана. Этим она объяснила отсутствие атак дронами-камикадзе в течение двух ночей подряд. Представитель ОК "Юг" предположила, что груз также может содержать и запчасти к ударным БПЛА.