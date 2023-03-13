Только репетиция, – ОК "Юг" о подрыве партизанами участка железной дороги на Херсонщине

Партизанское движение "Атеш" 11 марта устроило диверсию на оккупированной территории Херсонской области, подорвав железнодорожное полотно. Украинские военные утверждают, что это только репетиция перед масштабными действиями.

Соответствующее заявление сделала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на реплику о том, что враг может быстро восстановить поврежденный участок, пишет 24 Канал.

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Партизаны помогают контролировать логистику врага

Гуменюк объяснила, что для того, чтобы провести масштабную акцию, нужно немного порепетировать и перенаправить действия врага.

Для того чтобы совершить масштабную какую-то акцию, необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие,

– сказала Гуменюк.

Она добавила, что партизаны в Украине помогают контролировать логистические и транспортные пути врага.

Что известно о диверсии партизан

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что 11 марта устроило диверсию на оккупированной территории Херсонской области. Партизаны подорвали железнодорожное полотно и показали видео работы.

Железнодорожное полотно подорвали между поселками Раденск и Абрикосовка с целью воспрепятствования поставкам российской группировки в Херсонской и Запорожской областях.

В результате диверсии прервано снабжение железнодорожными путями российской армии. Представители "Атеш" отметили, что постоянно проводят разведку, чтобы добиться таких результативных операций.

Отметим, что партизанское движение "Атеш" провело разведку на аэродроме в Саках, что во временно оккупированном Крыму. В ходе этого было обнаружено, что охрана объекта на низком уровне.

Около аэродрома расположены четыре высотки, одна из которых – военное общежитие. Вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга. На аэродром имеется 2 входа. Один из них в нескольких десятках метров от общежития. Однако ни одно окно из многоэтажек рядом не выходит на аэродром.

Также, по словам представителей "Атеша", они уже успели интегрироваться в большинство силовых ведомств в оккупированном Мелитополе. Речь, в частности, о вооруженных силах России и российской гвардии.