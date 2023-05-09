О "жесте доброй воли" говорить рано, может быть провокация, – Гуменюк об "эвакуации" оккупантов
На днях появилась информация, что захватчики из оккупированного Скадовска уже вывозят вещи и убегают. В Вооруженных Силах Украины объяснили, что там происходит на самом деле.
О "жесте доброй воли" в Скадовске пока говорить рано. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно об "эвакуации" оккупантов в Скадовске
По словам Гуменюк, информация об эвакуации в Скадовске – очень сложный процесс, он длительный. Российские захватчики действительно понемногу вывозят вещи, но рассчитывать, что это тот самый "жест доброй воли" еще рано.
Надо понимать, что это может быть провокация для того, чтобы показать, какое направление у них якобы слабое. Но мы просчитываем много шагов вперед,
– подчеркнула Гуменюк.
"Эвакуация" россиян на оккупированных территориях
- На временно оккупированных Россией территориях враг в панике призывает население "эвакуироваться". Очевидно, что оккупанты делают это по собственной выгоде. По словам Натальи Гуменюк, захватчики будут использовать гражданское население как "живой щит".
- Гуменюк отметила, что украинцев из Энергодара Запорожской области оккупанты вывозят в Бердянск, однако не потому, что считают этот населенный пункт безопасным, а потому, что стремятся убедить всех, что на Запорожье есть более "безопасные места".
- Недавно мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты срочно организуют "эвакуацию" из Токмака, Пологов и Молочанска в Бердянск.
- К тому же во временно оккупированном Геническом захватчики, вероятно, планируют сделать "жест доброй воли". Там оккупанты развесили объявления с памяткой действий в случае эвакуации. Также они советуют людям закрыть окна и двери в доме, собрать "тревожный чемодан" и прибыть в пункт собрания.