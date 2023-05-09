О "жесте доброй воли" говорить рано, может быть провокация, – Гуменюк об "эвакуации" оккупантов

На днях появилась информация, что захватчики из оккупированного Скадовска уже вывозят вещи и убегают. В Вооруженных Силах Украины объяснили, что там происходит на самом деле.

О "жесте доброй воли" в Скадовске пока говорить рано. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Есть элемент провокации: что скрывается за российской "эвакуацией" в Запорожской области

Что известно об "эвакуации" оккупантов в Скадовске

По словам Гуменюк, информация об эвакуации в Скадовске – очень сложный процесс, он длительный. Российские захватчики действительно понемногу вывозят вещи, но рассчитывать, что это тот самый "жест доброй воли" еще рано.

Надо понимать, что это может быть провокация для того, чтобы показать, какое направление у них якобы слабое. Но мы просчитываем много шагов вперед,

– подчеркнула Гуменюк.

"Эвакуация" россиян на оккупированных территориях