Гуменюк рассказала, как Россия пыталась обмануть украинских военных перед ракетным обстрелом
В ночь на 18 мая Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Юг. В то же время враг пытался обмануть ВСУ. Перед обстрелом все ракетоносители оккупантов были заведены в пункты базирования.
Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас подсчитывают, сколько ракет "Калибр" выпустил враг ночью.
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"Перед этой атакой все ракетоносители были заведены в пункты базирования и не находились в акватории. Непосредственно перед нанесением удара надводный ракетоноситель вышел в зону пуска на дежурство в Черное море и выпустил "Калибры". Сейчас подсчитываем, сколько их было", – рассказала она.
Россия попала в объект промышленности
Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты попали в промышленный объект. К сожалению, в результате погиб охранник объекта. Ракетная атака произошла, когда в помещении была только охрана.
Россияне выискивают такие объекты, которые на их мозг кажутся им базами чего-то. На самом деле им невдомек, что в развитой стране есть логистические склады. Например, те же зерновые терминалы, в которых может храниться зерно и то, чем Украина кормит целый мир,
– подчеркнула пресс-секретарь.
Массированная ракетная атака на Украину 18 мая
- Около 03:00 18 мая раздалась всеукраинская воздушная тревога. Впоследствии взрывы слышались в нескольких регионах государства. Речь идет, в частности, об Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что враг выпустил 30 крылатых ракет по Украине. Силами и средствами ПВО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины удалось сбить 29 крылатых ракет противника.
- По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, российские военные попали в один промышленный объект. В результате погиб один человек и еще двое получили ранения.
- В Киевской и Житомирской областях зафиксировали падение обломков вражеских ракет. В Киевской области обломки упали на частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших и загораний. В Житомирской области в результате падения обломков один частный дом полностью уничтожен, еще один – частично поврежден.
- В Хмельницкой области раздалась серия взрывов. Также работали силы ПВО. Известно попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. К счастью, пострадавших нет. Информация относительно разрушений уточняется.