Гуменюк рассказала, как Россия пыталась обмануть украинских военных перед ракетным обстрелом

В ночь на 18 мая Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Юг. В то же время враг пытался обмануть ВСУ. Перед обстрелом все ракетоносители оккупантов были заведены в пункты базирования.

Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас подсчитывают, сколько ракет "Калибр" выпустил враг ночью.

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"Перед этой атакой все ракетоносители были заведены в пункты базирования и не находились в акватории. Непосредственно перед нанесением удара надводный ракетоноситель вышел в зону пуска на дежурство в Черное море и выпустил "Калибры". Сейчас подсчитываем, сколько их было", – рассказала она.

Россия попала в объект промышленности

Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты попали в промышленный объект. К сожалению, в результате погиб охранник объекта. Ракетная атака произошла, когда в помещении была только охрана.

Россияне выискивают такие объекты, которые на их мозг кажутся им базами чего-то. На самом деле им невдомек, что в развитой стране есть логистические склады. Например, те же зерновые терминалы, в которых может храниться зерно и то, чем Украина кормит целый мир,

– подчеркнула пресс-секретарь.

Массированная ракетная атака на Украину 18 мая