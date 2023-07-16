Россияне подбирают тактику: Гуменюк рассказала, стоит ли ожидать массированных обстрелов

Ракетный потенциал России большой, поэтому атаки оккупантов будут продолжаться. Но вместе с тем Украина повышает эффективность ПВО, чтобы противостоять атакам оккупантов.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ракетные обстрелы оккупантов будут продолжаться и будут регулярными. По ее словам, обстрелы россиян будут с поиском новой тактики.

Смотрите также Может ли ПВО сбивать дроны и ракеты подальше от жилых домов: Игнат ответил

Россияне будут пытаться обходить системы ПВО

Она отметила, что россияне будут пытаться обходить системы ПВО. Гуменюк подчеркнула, что оккупанты уже корректируют маршруты движений ракет и "Шахедов".

Мы уже наблюдаем определенную корректировку маршрутов движений, маневрирование ракетами и "Шахедами". Использование особенностей местности, в том числе русла рек, прибрежная территория – там где не так заметны они для ПВО,

– сказала представительница ОК "Юг".

В то же время она подчеркнула, что в то время как враг ищет новую тактику, украинские силы также ищут новые способы повышения эффективности противодействия.

Ракетный потенциал России большой

Также Наталья Гуменюк отметила, что следует понимать, что ракетный потенциал России большой, несмотря на то, что они его очень мощно использовали.

Кроме того, россияне не остановили производство ракет, продолжают пополнять запасы. Как констатировала Гуменюк, оккупанты будут использовать эти ракеты.

В частности, россияне будут наносить удары ракетами Х-22, которые тяжело сбивать. Представительница ОК "Юг" пояснила, что у Украины нет в таком количестве систем ПВО, чтобы противодействовать ракетам Х-22. Вероятно, говорится о ЗРК Patriot, который способен эффективно сбивать эту ракету.

Гуменюк заявила, что россияне продолжат использовать "Калибры". Особенность ударов этих ракет состоит в том, что оккупанты могут совершать пуски с подлодок, что затрудняет их обнаружение.

Как сказала Гуменюк, хотя силы ПВО сбивают "Калибры", но "время реагирования может играть против нас".

Враг может использовать тактику смешанных атак

По ее словам, россияне могут использовать тактику смешанных атак, которая им нравится.

В частности, россияне с нескольких направлений одновременно направляют дроны, на которых сосредотачивается ПВО, после чего происходят пуски ракет. Таким образом оккупанты надеются, что ракеты могут проскользнуть мимо ПВО и достичь цели, "но пока что работаем на сто".

Гуменюк отметила, что смешанные атаки россиян связаны с тем, что они подбирают тактику, как обойти улучшенную ПВО Украины, как сэкономить свои ресурсы и нанести максимальный ущерб.

Она отметила, что дроны дешевле ракет и их значительно больше. Среди прочего Гуменюк отметила, что враг пытается ослабить ПВО Украины. Кроме того, по ее словам, гражданские также являются целью россиян, в частности, когда воздушную цель сбивают, а обломки наносят вред людям.