Провокации в больницах и на вокзалах: в ГУР предупредили о новой утечке вражеских ИПСО

Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые мероприятия, куда вбрасывает собственные провокации.

Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу, 10 мая.

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О чем сказали в ГУР

В разведке отметили, что военными целями противника являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.

Попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов, что разъединяют общество – паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России,

– рассказали в ведомстве.

В ГУР отметили, что в это трудное время есть необходимость придерживаться внутреннего единства, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью.

"Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимание и помощь", – добавили разведчики.

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