Согласно данным ГУР, сейчас количество изготовленных танков “Армата” составляет около 20 единиц. В то же время в управлении добавили, что это лишь опытная партия.
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Хотят увеличить производство
Сообщается, что по состоянию на конец 2023 года, по данным украинской разведки, танк "Армата" так и не прошел государственных испытаний в стране-агрессоре. Боевую машину так и не приняли на вооружение вооруженных сил России.
В то же время в ГУР отметили, что уже в 2024 году россияне планируют изготовить 29 танков "Армата".
Но наиболее вероятно, что этот план не будет выполнен. Так, в 2023 году из запланированных 29 единиц не было изготовлено ни одного танка,
– уверяют в разведке.
К тому же в ГУР сообщили, что информации об участии танков "Армата" в боевых действиях в Украине пока нет.
Москва отказывается направлять на фронт в Украине свои новейшие танки
- 4 марта в России официально признали, что это оружие не появится в войне против Украины. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что "Армата" в целом дороговата. По его словам, по своему функционалу, она, конечно, намного превосходит имеющиеся танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать.
- То есть оккупантам не хватает средств на оборонно-промышленный комплекс, а чудо-танк оказался никому не нужным. Время от времени пропаганда утверждает, что "Армата" убивает украинцев, но это происходит в той же параллельной реальности, где россияне сбивают еще не поставленные F-16.
- По данным британской разведки, Кремль отказывается направлять на фронт в Украину свои новейшие танки "Армата" из-за опасений репутационного ущерба от будущих потерь. Также это объясняется недостаточным количеством танков "Армата" на вооружении российской армии.
- Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, что это было официальным определением, что "Армата" останется парадным танком. Очевидно, об этом было известно еще в 2018 году. По его словам, если снять с танка китайскую краску, то даже удастся увидеть надпись "сделано в СССР".
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты производят дорогие танки на экспорт, а на заработанные деньги изготавливают более дешевые для своего войска. Проблема россиян в том, что никто не захотел покупать Т-14 "Армата". Поэтому они отказались от этого танка. Это логичный шаг с точки зрения экономики и в военной сфере также.