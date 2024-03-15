Согласно данным ГУР, сейчас количество изготовленных танков “Армата” составляет около 20 единиц. В то же время в управлении добавили, что это лишь опытная партия.

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Хотят увеличить производство

Сообщается, что по состоянию на конец 2023 года, по данным украинской разведки, танк "Армата" так и не прошел государственных испытаний в стране-агрессоре. Боевую машину так и не приняли на вооружение вооруженных сил России.

В то же время в ГУР отметили, что уже в 2024 году россияне планируют изготовить 29 танков "Армата".

Но наиболее вероятно, что этот план не будет выполнен. Так, в 2023 году из запланированных 29 единиц не было изготовлено ни одного танка,

– уверяют в разведке.

К тому же в ГУР сообщили, что информации об участии танков "Армата" в боевых действиях в Украине пока нет.

Москва отказывается направлять на фронт в Украине свои новейшие танки