Згідно з даними ГУР, наразі кількість виготовлених танків "Армата" становить близько 20 одиниць. Водночас в управлінні додали, що це лише дослідна партія.

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Хочуть збільшити виробництво

Повідомляється, що станом на кінець 2023 року, за даними української розвідки, танк "Армата" так і не пройшов державних випробувань у країні-агресорці. Бойову машину так і не прийняли на озброєння збройних сил Росії.

Водночас у ГУР зазначили, що вже у 2024 році росіяни планують виготовити 29 танків "Армата".

Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка,

– запевняють у розвідці.

До того ж у ГУР повідомили, що інформації стосовно участі танків "Армата" у бойових діях в Україні наразі немає.

Москва відмовляється направляти на фронт в Україні свої новітні танки