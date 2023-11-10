В ГУР рассказали, что для оккупантов означает потеря катеров в Крыму
Украинская разведка прокомментировала уничтожение двух вражеских катеров в Крыму. В частности, говорится о малых десантных катерах класса "Серна".
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, какой ущерб для России представляет потеря двух катеров. Кстати, Украина провела операцию ночью 10 ноября, пишет 24 Канал.
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Что говорят разведчики о потере катеров врага
Учитывая предыдущие потери оккупантов в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, дополнительная потеря или длительная небоеспособность этих катеров, которые использовались как носители зенитно-ракетных комплексов, безусловно – это весомый результат и дополнительные возможности для наших защитников, которым обязательно Силы безопасности и обороны воспользуются,
– заявил Андрей Юсов.
По его словам, есть подтверждение, что на катерах находился личный состав и бронетехника. Это увеличило поражение и потери противника.
Представитель разведки пояснил, что малые десантные катера являются важными целями, поскольку:
- это достаточно современные и новые суда;
- именно такого класса судна использовал враг для снабжения сил и средств на остров Змеиный.
Их потеря (суден – 24 Канал) чрезвычайно болезненна и чувствительна. Хотя, конечно, большие десантные корабли являются весомыми целями и по ним результативно работают наши защитники разными средствами,
– заявил Юсов.
По его словам, каждая подобная операция – результат долгой подготовки и тщательного планирования. Андрей Юсов объяснил, что обеспечить в одном месте и одновременно два судна с экипажами, загруженной техникой и боекомплектом – это хороший результат.
Кратко об уничтожении катеров в Крыму
- В Крыму в ночь на 10 ноября раздавались взрывы. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что во время ночной операции ВСУ были поражены малые десантные корабли Черноморского флота России.
- Речь идет о двух катерах проекта 11770 (класса "Серна"). На бортах находился экипажи, загружена бронированная техника, в том числе БТР-82.
- Разведчики отметили, что именно эти катера враг активно использовал во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта.