Ядерный чемоданчик Путина: в ГУР рассказали, есть ли у украинцев основания переживать

Владимира Путина во время поездки в Пекин заметили с ядерным чемоданчиком. В украинской разведке рассказали, на кого был направлен соответствующий жест Путина и грозит ли Украине ядерный удар со стороны России.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что за Путиным носят разные чемоданы, в том числе не только ядерные. При этом Юсов отметил, что чемоданы, которые носят за Путиным, вряд ли демонстрируют смелость президента России.

Смотрите также США, Россия и Китай активизировались на своих ядерных полигонах: появились спутниковые фото

Влияние ядерных угроз Путина гораздо меньше, чем он рассчитывает

Представитель разведки считает, что у украинцев нет дополнительных оснований переживать, что Россия применит ядерное оружие. Юсов объяснил, что Россия уже применила против Украины всю номенклатуру вооружения.

У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист Россия и его нацистское правительство могли использовать, уже использована,

– сказал он.

Что касается угроз Путина использовать ядерное оружие, то Юсов сказал, что в этом вопросе ничего нового нет.

"Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает", – считает представитель разведки.

В то же время, Юсов отметил, что Путин пытается превратить ядерное оружие в реальную угрозу, когда по всему миру это инструмент сдерживания. Поэтому он констатирует, что мир не поведется на дешевый пропагандистский шантаж России.

Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден,

– резюмировал представитель разведки.

Зеленский предупредил о ядерном шантаже Путина