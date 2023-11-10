Правильное соревнование между ГУР и СБУ за цели в Крыму: военное обозрение от Свитана

Россиянам было очень неспокойно на территории временно оккупированного Крыма. И к тамошним кораблям, и в тамошнюю казарму пришел "хлопок".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обозрении на 24 Канале рассказал, что поврежденные корабли уже не смогут выполнять боевые задачи. Видео удара по вражеским катерам продемонстрировало ГУР.

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Удар по вражеским катерам

Свитан отметил, что, скорее всего, удар по кораблям нанесло ГУР. Теперь очередь СБУ ответить на это. То есть между Малюком и Будановым разворачивается такое настоящее соревнование за то, кто больше целей уничтожит. Это правильная работа наших спецслужб.

Всего Черноморский флот России насчитывает еще 100 кораблей. Поэтому есть возможность его полностью уничтожить. После того как Россия останется без своего Черноморского флота, ей вообще не нужен будет Крым. Более того, даже Новороссийск.

"Хлопок" в Черноморском

По словам полковника запаса ВСУ, "хлопок" в Черноморском посетил казарму, где базировались российские пограничники. Непонятно что они там делали. Пребывание их на территории Украины незаконно, а значит, цель для уничтожения легальна.

До Черноморского от подконтрольной части Украины меньше 100 километров. Следовательно, сюда очень легко могут долетать беспилотники. В частности, возможно, "хлопок" в Черноморском – это дело рук СБУ. То есть, ГУР поразило корабли, СБУ – казарму.

Военное обозрение от Свитана: смотрите видео

Украина контролирует всю оккупированную территорию

Как отметил летчик-инструктор, после последнего прохода SCALP по Керчи стало понятно, что Украина контролирует даже самые дальние уголки оккупированных территорий. То есть россиянам от нас нигде не спрятаться на территории нашего государства.

Удивительно, что SCALP не ударили по Керченскому мосту. Возможно, некоторые ракеты и летели на этот объект, но сбили их. Керченский мост – самый важный объект для уничтожения в Крыму. Именно по нему снабжаются тысячи тонн боеприпасов.

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