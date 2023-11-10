Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що ушкоджені кораблі вже не зможуть виконувати бойові задачі. Відео удару по ворожих катерах продемонструвало ГУР.

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Удар по ворожих катерах

Світан зазначив, що, швидше за все, удар по кораблях завдало ГУР. Тепер черга СБУ відповісти на це. Тобто, між Малюком і Будановим розгортається таке справжнє змагання за те, хто більше цілей знищить. Це правильна робота наших спецслужб.

Усього чорноморський флот Росії налічує ще до 100 кораблів. Тому є можливість повністю його знищити. Після того, як Росія залишиться без свого чорноморського флоту, їй узагалі не потрібен буде Крим. Ба більше, навіть Новоросійськ.

"Бавовна" в Чорноморському

За словами полковника запасу ЗСУ, "бавовна" в Чорноморську завітала в казарму, де базувались російські прикордонники. Не зрозуміло, що вони там робили. Перебування їх на території України незаконне, а отже ціль для знищення легальна.

До Чорноморська з підконтрольної частини України менше, ніж 100 кілометрів. А отже, сюди дуже легко можуть долітати безпілотники. Зокрема, можливо, "бавовна" в Чорноморському – це справа рук СБУ. Тобто, ГУР уразило кораблі, СБУ – казарму.

Військовий огляд від Світана: дивіться відео

Україна контролює всю окуповану територію

Як зазначив льотчик-інструктор, після останнього проходу SCALP по Керчі, стало зрозуміло, що Україна контролює навіть найдальші куточки окупованих територій. Тобто, росіянам від нас ніде не сховатись на території нашої держави.

Дивно, що SCALP не вдарили по Керченському мосту. Можливо, деякі ракети й летіли на цей об'єкт, але їх збили. Керченський міст – найважливіший об'єкт для знищення в Криму. Саме через нього постачаються тисячі тонн боєприпасів.

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