ЗСУ вдарили ракетами по суднобудівельному заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Там стояв ворожий корабель проєкту Каракурт "Аскольд", який отримав серйозні пошкодження.

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Як відреагували блогери

Український блогер та журналіст Денис Казанський поділився відео з моментом удару по ворожій цілі та прокоментував кадри.

Драматичні кадри. Російський корабель "Аскольд" у Керчі збиває українські ракети,

– написав він.

Корабель "Аскольд" після "бавовни" у Керчі: відео з соцмереж



Блогер та активіст Сергій Стерненко теж відреагував на ураження "Аскольда". Він виклав світлину з наслідками атаки.

Кажуть, це МРК "Аскольд". Красивий, цілесенський,

– пожартував волонтер.



Наслідки ракетного удару / Фото з соцмереж

Як відреагували інші користувачі

Люди в інтернеті висміяли те, як окупанти після атаки вдавали, ніби все "йде за планом". Користувачі жартували, що ворожий корабель насправді цілий, адже росіяни хизувалися своєю ППО та казали про нібито збиття всіх ракет.

"Не битий, не фарбований, пробіг 0 кілометрів", – поглузував користувач.

"Вікно замінити і можна плавати", – іронічно зауважив інший юзер.

Деякі люди припустили, що можливо "Аскольд", який збиває собою ракети, і є новою російською ППО. Крім цього популярним став жарт про те, що у Керчі з'явилася своя Аскольдова могила.

Також користувачі придумали новий статус для російського корабля – від'ємно відремонтований. Один з юзерів пожартував, що Владімір Путін може заліпити пошкодження вмістом своєї валізи, про яку ходить чимало чуток, і тоді цей корвет буде як новий.

Що цьому передувало