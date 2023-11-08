ВСУ ударили ракетами по судостроительному заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи. Там стоял вражеский корабль проекта Каракурт "Аскольд", получивший серьезные повреждения.
Читайте также Как горел "Аскольд": в сети показали момент ракетного удара по российскому кораблю в Керчи
Как отреагировали блогеры
Украинский блогер и журналист Денис Казанский поделился видео с моментом удара по вражеской цели и прокомментировал кадры.
Драматические кадры. Российский корабль "Аскольд" в Керчи сбивает украинские ракеты,
– написал он.
Корабль "Аскольд" после "хлопка" в Керчи: видео из соцсетей
Блогер и активист Сергей Стерненко тоже отреагировал на поражение "Аскольда". Он выложил фотографию с последствиями атаки.
Говорят, это МРК "Аскольд". Красивый, целёхонький,
– пошутил волонтер.
Последствия ракетного удара / Фото из соцсетей
Как отреагировали другие пользователи
Люди в интернете высмеяли то, как оккупанты после атаки делали вид, будто все "идет по плану". Пользователи шутили, что вражеский корабль на самом деле цел, ведь россияне кичились своей ПВО и говорили о якобы сбитии всех ракет.
"Не бит, не крашен, пробег 0 километров", – посмеялся пользователь.
"Окно заменить и можно плавать", – иронически заметил другой пользователь.
Некоторые люди предположили, что возможно "Аскольд", сбивающий собой ракеты, и является новой российской ПВО. Кроме этого популярной стала шутка о том, что в Керчи появилась своя Аскольдова могила.
Также пользователи придумали новый статус для российского корабля – отрицательно отремонтированный. Один из пользователей пошутил, что Владимир Путин может залепить повреждения содержимым своего чемодана, о котором ходит немало слухов, и тогда этот корвет будет как новый.
Что этому предшествовало
- Украина 4 ноября ударила по заводу "Залив" в Керчи. В результате этой атаки был поврежден ракетоноситель "Аскольд". Оккупанты не успели ввести его в эксплуатацию.
- В ходе этой атаки наши воины применили французские ракеты SCALP. Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии 24 Каналу заметил, что ВСУ превратили этот корабль в мусор, а также повредили инфраструктуру предприятия. Это может вынудить российских захватчиков переместить производства на территорию страны-агрессорки.
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк назвала эту атаку мощным сигналом для врага. Она отметила, что это повлияет на морально-психологическое и материальное состояние противника.