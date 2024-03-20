Нанесли ущерб на сотни тысяч долларов: ГУР осуществило масштабные кибератаки на структуры России
Источник:Центр противодействия дезинформации
Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало о новых масштабных кибератаках на российские структуры. Украинская разведка смогла нанести значительный ущерб захватчикам государства-агрессора.
По предварительным данным, убытки нанесенные российским структурам могут оцениваться в сотни тысяч долларов США. Сейчас специалисты изучают, насколько серьезными были эти поражения для россиян.
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ГУР осуществили ряд кибератак на российские структуры
В Центре противодействия дезинформации написали, что украинцы атаковали не только российские государственные, но и частные структуры, финансирующие войну. В частности, все эти атаки происходили с 11 по 18 марта 2024 года.
За 7 дней ГУР МО удалось сделать с российскими структурами следующее:
- вывести из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края России "Ростелекома";
- получить доступ к системе электронного документооборота власти Белгородской области, осуществить фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников;
- атаковать и вывести из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";
- захватить и уничтожить серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера 1Gb.ru и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;
- вывести из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в Новосибирске.
В ГУР также отметили, что нанесенный врагу ущерб оценивается сотнями тысяч долларов США. Но точные цифры пока не установлены. Однако это привело к серьезным техническим проблемам в функционировании различных российских организаций.
Ранее киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг России
- Во время так называемых "выборов" президента России киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны 16 марта взломали систему государственных услуг России. Там происходило электронное голосование за кандидатов на пост главы страны-агрессора.
- В результате кибератаки сайт государственных услуг России "лежал". В таком же состоянии находилась и система голосования.
- Атаку удалось провести с помощью обхода систем защиты, которая была на сайте. Там также отметили, что, кроме этого, продолжали осуществлять атаки на электронные сервисы партии Владимира Путина "Единая Россия".
- Кроме того, во время выборов также фиксировали сбои в системе электронного голосования в России. Сообщалось, что сбои в работе электронного голосования в России стали следствием работы ГУР.