ВСУ уничтожили корабль проекта "Сатурн": в ГУР рассказали, какие задачи он выполнял

Стало известно о ликвидации еще одного российского судна "Сатурн". В частности, в ГУР рассказали о том, какие задачи оно выполняло.

В частности, этот корабль должен был обеспечивать господство Черноморского флота в Черном море. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Евгений Ерин, передает 24 Канал.

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Какие задачи выполнял "Сатурн"

Утром 6 июня стало известно, что спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины совершило успешный удар по российскому флоту у побережья временно оккупированного Крыма, уничтожив рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн".

Также стало известно, какие задачи выполнял российский буксир "Сатурн".

Это одни из кораблей Черноморского флота, основной задачей которых было обеспечить господство России в акватории нашего моря,

– сообщил Ерин.

В частности, в разведке отметили, что они делают все, что в их силах, чтобы этого не произошло.

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