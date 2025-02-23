Разведчики мастерски взорвали укрепления и позиции россиян на Юге Украины: видео

На одном из южных направлений фронта бойцам ГУР удалось уничтожить российские позиции. Воины успешно отработали дронами по месту дислокации врага.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на ГУР Министерства обороны Украины.

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Оккупанты убегали от украинских дронов

Бойцы группы БпЛА подразделения "Химера" применили боевые дроны ГУР, чтобы выбить россиян с занятых позиций на юге. "Спецподразделение Тимура" мастерски выследил врага и нанес сокрушительный удар. Напуганные оккупанты бежали в разных направлениях.

Украинским военным удалось нанести огневое поражение вражеских укреплений и позиций.

Точными сбросами с дронов воины прогнали оккупантов с части украинской земли.

Боевая работа бойцов подразделения "Химера": смотрите видео

Военные различных родов войск применяют на фронте дроны, которые помогают им оборонять свои позиции и без контактного боя бороться с россиянами. Также украинские дроны успешно работают по чувствительным целям врага на его территории. Для еще лучшей работы подразделений БпЛА Украина в дальнейшем развивает эту сферу. В этом году на фронте возможно начнут работать "рои дронов" с искусственным интеллектом.