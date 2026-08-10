Две С-400 и антенна "Ориона": операторы ГУР уничтожили очередные дорогостоящие установки врага
Главное управление разведки нанесло удары по временно оккупированному Крыму. В результате атаки были уничтожены две вражеские пусковые установки и антенна для управления БПЛА.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны.
Что известно об ударах?
В начале августа 2026 года специалисты спецподразделения Group 13 провели успешную спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма. В ходе атаки украинские разведчики поразили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", а также антенну управления беспилотником "Орион".
Для поражения таких дорогостоящих целей российской армии бойцы использовали многоцелевые морские платформы Magura, которые служат носителями FPV-дронов. По предварительным оценкам разведки, совокупные потери российских оккупантов в результате проведения этой операции могут достигать десятков миллионов долларов.
ГУР нанесло удары по Крыму: смотрите видео
В пятницу, 7 августа, военные спецподразделения "Group 13" уничтожили еще одну дорогую цель врага. Россияне потеряли зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимостью 15 миллионов долларов.