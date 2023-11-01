Бойцы ГУР уничтожили редкую радиорелейную станцию: эпические кадры потерь врага

Украинские военные продолжают давать врагу достойный отпор. В частности, на границе с Россией наши бойцы уничтожили дорогостоящее оборудование.

Украинские разведчики поразили российскую радиолокационную станцию. Это произошло в Белгородской области.

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Личный состав тоже понес потери

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с собратьями из Сил специальных операций и 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет".

Это оборудование враг мог использовать для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах. ️Объект был поврежден на границе с Россией, вблизи населенного пункта Красная поляна Шебекинского района Белгородской области.

Радиолокационная станция вышла из строя. Кроме этого, личный состав также понес потери.

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