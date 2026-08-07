ГУР уничтожило в Крыму "Панцирь-С1" стоимостью 15 миллионов долларов

Украинские военные рассказали о новой успешной операции на территории временно оккупированного Крыма. Бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об успешной операции в Крыму?

В ГУР отметили, что операция состоялась в начале августа 2026 года. Ориентировочная стоимость уничтоженного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" составляет около 15 миллионов долларов.

Очередная добыча спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" на территории временно оккупированного Крыма – операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков,

– сообщили в ГУР.

Для проведения операции были задействованы морские беспилотные платформы нового поколения. Именно благодаря этой тактике удалось успешно провести атаку на военную технику противника на побережье временно оккупированного полуострова.

"Для поражения наземных целей оккупантов в ходе операции, состоявшейся в начале августа 2026 года, были использованы многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов", – подчеркнули в ведомстве.

Как Magura уничтожила российский "Панцирь-С1": смотрите видео

Напомним, недавно бойцы спецподразделения Group 13 применили новейшие морские платформы Magura в качестве носителей FPV-дронов для нанесения ударов по наземным целям. Под атаку попала машина управления из состава комплекса радиолокационной станции "Подлет", а также радиолокационный опрашиватель "Пароль-4", который используется для системы распознавания "свой – чужой".

В ГУР подчеркнули, что это стал первый случай применения платформ Magura для поражения наземных целей противника. В разведке отметили, что отныне эти морские беспилотные системы представляют угрозу для российских войск не только на море, но и на суше.

Командир подразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" заявил, что украинские операции демонстрируют: оккупантам не будет безопасного места ни в Крыму, ни в акватории Черного моря.

С начала полномасштабной войны операторы этого спецподразделения уже уничтожили 9 и повредили 5 российских кораблей. Кроме того, подразделение поразило три вражеских вертолета, повредило еще один и уничтожило два истребителя Черноморского флота России.