Возможны ли теракты на ЗАЭС и "Крымском титане": у Буданова оценили угрозу

Российские военные заминировали Запорожскую АЭС и "Крымский титан". Оккупанты не разминировали эти объекты и продолжают политику шантажа.

Риск теракта на Запорожской АЭС остается, пока там находятся российские военные. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет 24 Канал.

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Угроза теракта на ЗАЭС и "Крымском титане" остается

По словам Юсова, ситуация на Запорожской АЭС и "Крымском титане" не изменилась. Оба объекта до сих пор заминированы оккупантами.

К сожалению, эти важные объекты – "Крымский титан" и Запорожская станция находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась, и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа,

– сказал он.

Представитель разведки отметил, что угроза теракта на ЗАЭС и "Крымском титане" остается, пока объекты оккупированы Россией.

"Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", – резюмировал Юсов.

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Что известно об угрозе теракта на ЗАЭС