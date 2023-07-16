Возможны ли теракты на ЗАЭС и "Крымском титане": у Буданова оценили угрозу
Российские военные заминировали Запорожскую АЭС и "Крымский титан". Оккупанты не разминировали эти объекты и продолжают политику шантажа.
Риск теракта на Запорожской АЭС остается, пока там находятся российские военные. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет 24 Канал.
Смотрите также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься
Угроза теракта на ЗАЭС и "Крымском титане" остается
По словам Юсова, ситуация на Запорожской АЭС и "Крымском титане" не изменилась. Оба объекта до сих пор заминированы оккупантами.
К сожалению, эти важные объекты – "Крымский титан" и Запорожская станция находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась, и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа,
– сказал он.
Представитель разведки отметил, что угроза теракта на ЗАЭС и "Крымском титане" остается, пока объекты оккупированы Россией.
"Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", – резюмировал Юсов.
Обратите внимание Техногенная катастрофа и новый экоцид: какими могут быть последствия взрыва "Крымского титана"
Что известно об угрозе теракта на ЗАЭС
- В начале лета Владимир Зеленский и украинская разведка предупредили, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Сообщалось, что оккупанты могут спровоцировать взрыв с последующим выбросом радиации.
- В украинской разведке заявили, что россияне заминировали бассейн-охладитель и поставили технику со взрывчаткой около 4 энергоблоков ЗАЭС. Однако впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов высказал мнение, что опасность на ЗАЭС "потихоньку спадает".
- В разведке заявляли, что риск реализации террористического замысла несколько снизился из-за комплекса мер, предпринятых украинским военно-политическим руководством и разведывательным сообществом.
- В то же время, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские военные минируют временно оккупированную территорию Запорожской области. Оккупанты минируют критическую инфраструктуру в регионе.