Ризик теракту на Запорізькій АЕС залишається, доки там перебувають російські військові. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, пише 24 Канал.
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Загроза теракту на ЗАЕС та "Кримському титані" залишається
За словами Юсова, ситуація на Запорізькій АЕС та "Кримському титані" – не змінилася. Обидва об'єкти досі заміновані окупантами.
На жаль, ці важливі об'єкти – "Кримський титан" та Запорізька станція – перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу,
– сказав він.
Представник розвідки зазначив, що загроза теракту на ЗАЕС та "Кримському титані" залишається, поки об'єкти окуповані Росією.
"Говорити про те, що теракт – вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти", – резюмував Юсов.
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Що відомо про загрозу теракту на ЗАЕС
- На початку літа Володимир Зеленський та українська розвідка попередили, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. Повідомлялося, що окупанти можуть спровокувати вибух з подальшим викидом радіації.
- В українській розвідці заявили, що росіяни замінували басейн-охолоджувач та поставили техніку з вибухівкою біля 4 енергоблоків ЗАЕС. Однак згодом глава ГУР МО Кирило Буданов висловив думку, що небезпека на ЗАЕС "тихенько спадає".
- У розвідці заявляли, що ризик реалізації терористичного задуму дещо знизився через комплекс заходів, яких вжили українське військово-політичне керівництво та розвідувальна спільнота.
- Водночас мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські військові заміновують тимчасово окуповану територію Запорізької області. Окупанти мінують критичну інфраструктуру в регіоні.