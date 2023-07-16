Ризик теракту на Запорізькій АЕС залишається, доки там перебувають російські військові. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, пише 24 Канал.

Дивіться також Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

Загроза теракту на ЗАЕС та "Кримському титані" залишається

За словами Юсова, ситуація на Запорізькій АЕС та "Кримському титані" – не змінилася. Обидва об'єкти досі заміновані окупантами.

На жаль, ці важливі об'єкти – "Кримський титан" та Запорізька станція – перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу,

– сказав він.

Представник розвідки зазначив, що загроза теракту на ЗАЕС та "Кримському титані" залишається, поки об'єкти окуповані Росією.

"Говорити про те, що теракт – вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти", – резюмував Юсов.

Зверніть увагу Техногенна катастрофа та новий екоцид: якими можуть бути наслідки підриву "Кримського титану"

Що відомо про загрозу теракту на ЗАЕС