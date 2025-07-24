Со следствием будет сотрудничать, – адвокат впервые ответила, почему Гусаков выехал за границу
- Назарий Гусаков, львовянин с диагнозом СМА, выехал в Италию на лечение.
- Гусаков подозревается в мошенничестве и отмывании денег, однако адвокат утверждает, что он будет сотрудничать с правоохранительными органами после возвращения.
- Также адвокат впервые прокомментировала цель выезда Гусакова за границу.
31-летний львовянин Назарий Гусаков с диагнозом спинальной мышечной атрофии (СМА) спровоцировал скандал из-за подозрений в непрозрачном сборе донатов, а также в возможном мошенничестве и отмывании денег.
Впоследствии стало известно, что Назарий Гусаков выехал из Украины. Цель выезда журналистам Суспильного назвала адвокат парня Наталья Бельдий, пишет 24 Канал.
Смотрите также Пытался убежать и травмировал полицейского: по делу Гусакова задержали его друга, – СМИ
Связан ли выезд со скандалом
По официальной информации, Назарий Гусаков выехал в Италию 13 июня 2025 года. Якобы выезд был плановым и согласованным в соответствии с состоянием его здоровья.
Однако, скрываться в Италии Назарий не собирается, как заявила адвокат Наталья Бельдий. После завершения лечения Назарий собирается вернуться домой и сотрудничать с правоохранительными органами.
Когда будет объявлено такое подозрение, мы с Назарием Гусаковым выберем тактику защиты в этом деле. Назарий Гусаков намерен сотрудничать со следствием и судом,
– сказала Наталья Бельдий.
Она отмечает, что выезд Назария был обусловлен резким ухудшением здоровья.
Он не может даже смотреть в камеру, не может держать телефон. Для того, чтобы мне с ним общаться, должен быть какой-то помощник, который примет телефонный звонок или позвонит мне. Ему даже трудно сидеть в инвалидной коляске,
– рассказала адвокат.
Наталья Бельдий отметила, что пока не готова комментировать вопрос виновности или невиновности ее клиента, ведь до сих пор не объявлено подозрение.
Впрочем, генпрокурор Руслан Кравченко 23 июля сказал, что подозрение Назарию таки вскоре объявят заочно. Говорится о мошенничестве и отмывании денег.
Главное о скандале с Гусаковым
- С 2020 года Гусаков активно собирал средства якобы на свое лечение. Однако с мая 2025 года появились подозрения о незаконности таких действий из-за непредоставления отчетов использования средств.
- Затем мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Назарий лечится средствами из городского бюджета.
- В июне Гусаков выехал в Италию якобы на реабилитацию. Впоследствии в переписке с волонтеркой, которая помогала собирать деньги, признался, что через него "отмывали деньги". При этом он получал лишь 3% от собранной суммы.