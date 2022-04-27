Гутерреш перед поездкой в Киев встретился и президентом Польши: говорили об украинцах
Источник:ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш перед поездкой в Киев встретился и с президентом Польши. Предварительно известно, что они общались о приеме и помощи беженцам.
Соответствующую информацию обнародовали на сайте Организации Объединенных Наций. Встреча состоялась 26 апреля – на 62-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Гуттереш встретился с Дудой
По прибытии в Жешув, Польша, по дороге в Украину, генеральный секретарь был принят президентом Польши Анджеем Дудой. Генеральный секретарь выразил президенту глубокую благодарность за щедрость польского народа, за то, как он открыл свои дома и сердца почти двум миллионам украинским беженцам,
– говорится в протоколе встречи, обнародованном на сайте ООН.
Политик также проинформировал президента Польши о его встречах в Москве и Анкаре.
Что известно о визите Гуттереша в Киев и Москву
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш планировал посетить Украину и Россию.
- 26 апреля чиновник встретился с Владимиром Путиным и предложил создать контактную группу в формате ООН – Россия – Украина. Она должна была бы объединять страны для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными.
- У Путина поделились с генсеком ООН перлами своей пропаганды, что якобы ситуация в Мариуполе "простая". Однако глава Кремля все же "дал добро" на участие ООН и Красного Креста в эвакуации из Мариуполя.
- Владимир Зеленский заявил, что решение сначала ехать в Россию, потом – в Украину, является неправильным. Мол, логика здесь одна – передать сигнал от России. В такой очереди, как заметил украинский лидер, нет никакой справедливости и логики. По его мнению, логично сначала приехать в Украину, увидеть людей, последствия войны, оккупации, и с этим опытом и своим взглядом поехать в Россию.
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