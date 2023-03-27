Количество желающих впечатляет: большинство подразделений "Гвардии наступления" уже сформировано

В начале февраля в Министерстве внутренних дел заявили о начале приема заявок в "Гвардию наступления", которая должна укрепить Силы обороны. Менее чем через два месяца большинство подразделений было сформировано.

Хотя большую часть подразделений "Гвардии наступления" уже сформировано по состоянию на понедельник, 27 марта, однако, если будут желающие, Нацгвардия будет формировать из них резервы. Собственно, об этом подробно в эфире национального телемарафона рассказал спикер НГУ Руслан Музычук, – информирует 24 Канал.

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Сколько было желающих

Как отметил спикер, было более 16 тысяч желающих вступить в "Гвардию наступления". Однако набор еще не завершен, и он продлится несколько дней – до начала апреля.

За почти два месяца было получено более 16 тысяч заявок. Набор продлится ориентировочно до 1 апреля. Если и дальше будут приходить заявки, если будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения,

– сказал Музычук.

Он добавил, что не все из 16 тысяч желающих попадут именно в "Гвардию наступления", ведь отбор достаточно жесткий. Однако бойцы, прошедшие ВВК (военно-врачебную комиссию) и вступившие в подразделения, уже начали обучение и боевое слаживание.

Списки бойцов – секретные

Глава МВД Игорь Клименко недавно заявлял, что данные о бойцах из "Гвардии наступления" будут засекречены для широких масс в целях безопасности. По его словам, по состоянию на 7 марта в подразделения было подано около 23 тысяч заявок, из них значительная часть – женщинами.

Очевидно, учитывая, что спикер НГУ Руслан Музычук озвучивал цифру в 16 тысяч желающих – можно сделать вывод, что не все прошли отбор.

Кроме того, боец ВСУ и политтехнолог Петр Охотин говорил о том, что создание "Гвардии наступления" – очень уместная инициатива. По его словам, понятно, что во время широкомасштабной войны не могут воевать только профессионалы, ведь нужного количества людей нет.

А подразделения этой гвардии посылают Силы обороны и помогут им более эффективно давать отпор российским захватчикам, приближая с каждым днем победу Украины.