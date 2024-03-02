Противокорабельная ракета Х-35 упала на территории государства-террориста. Очевидцы показали кадры с места событий.

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Что известно об этой ракете

Противокорабельная ракета Х-35 упала в поле возле станицы Новощербиновской, что в Краснодарском крае. Это подтвердили и украинские телеграм-каналы, и сами россияне в своих соцсетях.



Так выглядит Х-35 после падения в России / Фото из соцсетей

Противокорабельные Х-35 могут бить на расстояние до 250 километров. Пропагандистские ресурсы Кремля называют причиной падения неисправность ракеты.



Ракета упала посреди поля в Краснодарском крае / Фото из соцсетей

По данным украинских мониторинговых каналов, в течение последних суток (с 1 марта по 12:00 2 марта), оккупанты атаковали Николаевскую область одной ракетой Х-35, а Донецкую и Днепропетровскую области 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59. Поэтому, вероятно, одна из ракет Х-35 не долетела до Украины. Также россияне применили 62 управляемые авиационные бомбы во время атак на Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

Что известно о последней вражеской атаке