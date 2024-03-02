Протикорабельна ракета Х-35 впала на території держави-терориста. Очевидці показали кадри з місця подій.

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Що відомо про цю ракету

Протикорабельна ракета Х-35 впала у полі біля станиці Новощербинівської, що у Краснодарському краї. Це підтвердили і українські телеграм-канали, і самі росіяни у своїх соцмережах.



Такий вигляд має Х-35 після падіння у Росії / Фото з соцмереж

Протикорабельні Х-35 можуть бити на відстань до 250 кілометрів. Пропагандистські ресурси Кремля називають причиною падіння несправність ракети.



Ракета впала посеред поля у Краснодарському краї / Фото з соцмереж

За даними українських моніторингових каналів, протягом останньої доби (з 1 березня по 12:00 2 березня), окупанти атакували Миколаївщину однією ракетою Х-35, а Донеччину та Дніпропетровщину 5 керованими авіаційними ракетами Х-59. Тож, ймовірно, одна з ракет Х-35 не долетіла до України. Також росіяни застосували 62 керовані авіаційні бомби під час атак на Сумщину, Харківщину, Донеччину, Луганщину та Запорізьку область.

Що відомо про останню ворожу атаку