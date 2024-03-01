"Имел горячее сердце патриота": свою жизнь за Украину отдал 23-летний доброволец

К сожалению, Украина потеряла еще одного Героя. Так, стало известно, что в боях за наше государство погиб молодой воин Хаффари Карим Ахмедович.

Боец был родом из села Циркуны, что в Харьковской области. Защитнику навсегда осталось 23 года.

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Отдал жизнь за Украину

Карим отправился на фронт как доброволец, чтобы защитить свою родную землю от российских захватчиков. Об ужасной потере сообщили в Циркуновской общине.

Это большая потеря для всех нас, Карим был настоящим героем, который отдал свою жизнь за свою страну. Его преданность и мужество никогда не будут забыты. Низкий поклон и искренние соболезнования родителям воина,

– говорится в сообщении земляков.

Информацию о смерти украинского защитника сообщили в конце февраля.

О потере высказались и в учебном заведении бойца

Молодой парень учился в Русско-Тишковском лицее. В учебном заведении его вспоминают как веселого и жизнерадостного юношу, который был настоящим патриотом своего государства.

Там сообщили, что 26 февраля 2024 года поступила трагическая весть о гибели Хаффари Карима Ахмедовича, 2000 года рождения, который добровольцем ушел на фронт защищать родную украинскую землю.

Веселый и жизнерадостный юноша имел горячее сердце патриота, мужественно стал в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы его страна могла мирно жить и процветать. К сожалению, юную жизнь оборвала вражеская рука. Вечная слава Герою! Низкий поклон и искренние соболезнования родителям воина,

– написали работники учебного заведения.

Трагические потери Украины в войне: последние новости

29 февраля стало известно о героической гибели ультрас киевского Динамо Егор "Кобзарь" Волошин. Павшему воину было 27 лет. С первых дней полномасштабного вторжения Егор взял оружие в руки и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Позже он перевелся в ряды 3-й ОШБр, где прошел сложные испытания в Бахмуте и на Авдеевском коксохимическом заводе.

В боях с оккупантами 10 января во время выполнения военного задания погиб после столкновения с вражеской ДРГ погиб украинский тренер по велоспорту Павел Комишанченко. Только в январе Павел Комишанченко отпраздновал свой 50-летний юбилей. В последнее время был на самом тяжелом участке фронта – в Авдеевке.

Российские захватчики расстреляли 6 пленных защитников Украины на одной из позиций в Авдеевке. Они делали вид, что якобы берут в плен, а затем казнили безоружных защитников Украины.

Редакциятакже выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память и уважение украинскому воину.