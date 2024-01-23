Снабжал интернетом администрацию Путина: в Москве "сломался" провайдер госструктур России

У московского провайдера "Акадо-телеком", снабжающего интернетом госструктуры России, произошел масштабный сбой. Это произошло из-за вмешательства "неизвестных киберволонтеров".

Эта компания обеспечивает интернетом администрацию Путина и ФСБ.

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Хакеры "взломали" провайдера госструктур России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе интернет-провайдера "Акадо-телеком".



Известно, что компания обеспечивает услугами ряд государственных структур страны-агрессора. Речь идет об администрации Путина, ФСБ, ФСО, органах местного самоуправления в Москве и других регионах, "Сбербанке" и других объектах.



ГУР сообщает, что 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо".



Хакеры "взломали" провайдера госструктур России / Фото ГУР

Так, в результате проблем, возникших в самой Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде других регионов России значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора.



Пока неизвестно точный масштаб ущерба для России. В ГУР отметили, что он уточняется.

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