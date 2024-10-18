Двух предыдущих ликвидировали: ХАМАС назвал нового руководителя движения
Источник:LBCI
Новым главой ХАМАС стал лидер палестинских исламистов за рубежом Халед Машаль.
Об этом сообщил ливанский новостной портал новостей LBCI со ссылкой на собственные источники.
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В четверг, 17 октября, в СМИ появились сообщения о том, что израильская армия ликвидировала в Секторе Газа главу боевиков ХАМАС Яхью Синвара. Эту информациювпоследствии подтвердила миссия Ирана в ООН.
По данным LBCI, Халед Машаль стал исполняющим обязанности главы движения ХАМАС. Он будет отвечать за все переговоры по освобождению заложников и проблем заключенных.
ХАМАС сообщил турецким, катарским и египетским представителям о гибели Синвара. По данным источников, он погиб во время операции израильских военных в Тель-эль-Султане.
ХАМАС отметил, что после смерти Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении войны усложнятся.
К слову, Синвар стал председателем ХАМАС только в августе 2024 года, после ликвидации Исмаила Гании в Тегеране.