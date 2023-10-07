Худшее может быть еще впереди, – журналист из Израиля об атаке ХАМАС

Боевикам ХАМАС удалось застать врасплох израильскую армию и нанести ей существенные потери в 50 годовщину войны Судного Дня. Однако постепенно военные возвращают захваченные города под контроль, а стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, сегодняшние боевые действия потенциально может привести к еще большему уровню насилия между Израилем и Палестиной.

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Израиль потерял контроль над пограничьем

Сегодня около 6:30 утра начались интенсивные обстрелы Израиля. Вскоре после того радикальная военно-политическая организация ХАМАС, контролирующая Сектор Газы, объявила о "Потопе Аль-Акса".

После этого отряды ХАМАС проникли на территорию Израиля, где смогли застать врасплох Силы обороны страны. Организации удалось взять под контроль ряд поселков, прилегающих к Сектору Газа, а также захватить в плен нескольких израильских офицеров и технику.

"Вдоль границы (между Сектором Газы и Израилем) проложена высокая стена с датчиками движения и другими системами безопасности. Однако почему-то они не сработали и ХАМАС смог прорвать стену в четырех местах", – рассказал Зильбер.

Цви Зильбер о ситуации в Израиле: смотрите видео

Ранее боевики в большинстве своем не имели успехов в проникновении на территорию Израиля. Теперь же ХАМАС удалось захватить контрольно-пропускной пункт Эрез, который до сих пор находится под его контролем.

Также во время внезапной атаки боевикам удалось вторгнуться на территорию как минимум 3 военных баз на израильской границе и захватить полицейский участок в Сдероте (а также более 20 других населенных пунктов). На этот момент Израильская армия производит зачистку пограничных городов.

Каким может быть развитие событий

По последним сообщениям израильских СМИ, в результате атаки ХАМАС погибло по меньшей мере, еще около 1000 получили ранения. Сколько из них гражданских, а сколько военных, неизвестно.

В ответ на ракетные обстрелы Израиль уже нанес многочисленные авиаудары по Сектору Газы, от которых, по данным тамошних властей, погибли 198 палестинцев. Предполагается, что ХАМАС стремился использовать захваченных граждан Израиля в качестве заложников для того, чтобы тот не прибег к ракетным обстрелам, однако этот план не сработал.

Я могу сказать, что вернуться ко вчерашнему статус-кво, уже практически невозможно. С ХАМАСом невозможно заключить никакие мирные договоры. Учитывая это, возможна интервенция Израиля в Сектор Газа и зачистка его от ХАМАС,

– предположил Зильбер.

Однако такой шаг вряд ли примут дружные к Палестине мусульманские страны, а также группировку Хезболла, контролирующую западный берег Иордана. Местные боевики обещают начать против Израиля войну в случае, если тот войдет на территорию Сектора Газа.

"Учитывая это, ситуация достаточно тупиковая, и я боюсь, что хуже всего может быть еще впереди", – отметил журналист.

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