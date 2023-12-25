Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
Источник:CNN
В министерстве здравоохранения Сектора Газа обвинили Израиль в атаке на лагерь беженцев Аль-Магази. В ЦАХАЛ ответили на обвинения по поводу инцидента. Армия обороны Израиля выясняет обстоятельства.
Ранее боевики ХАМАС обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Секторе Газа. Впрочем, Армия обороны Израиля впоследствии опубликовала доказательства, что инцидент возник из-за неудачного запуска ракеты террористами из "Исламского джихада".
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Что произошло в лагере
На видео, опубликованном палестинским Красным Полумесяцем, видно, как несколько раненых из лагеря забирают у скорой помощи. Представитель министерства Ашраф Аль-Кидра в соцсетях на странице министерства написал, что происходящее в лагере – это массовое убийство, которое происходит на переполненной площади, где живут люди.
В ответ на вопросы журналистов Армия обороны Израиля заявила, что получила уведомление об инциденте в лагере. В настоящее время ЦАХАЛ выясняет детали по ситуации.
Несмотря на вызовы, которые создают террористы ХАМАС, действующие в гражданских районах Сектора Газа, ЦАХАЛ соблюдает нормы международного права, в том числе принимает возможные меры для минимизации ущерба гражданскому населению,
– отметила Армия обороны Израиля.
ЦАХАЛ также утверждает, что ХАМАС скрывает террористическую инфраструктуру в гражданских учреждениях в Секторе Газа, в которые входят лагеря беженцев и больницы.
В настоящее время известно о меньшей мере 70 погибших беженцах.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- 20 декабря стало известно о том, что Армия обороны Израиля взяла под полный контроль Джабалию на севере Сектора Газа. ЦАХАЛ твердо продвигается и на пути обнаружил уже 1500 шахт и подземных тоннелей, из которых палестинские боевики оказывают основное сопротивление.
- 22 декабря в Организации Объединенных Наций призвали к паузам в боевых действиях, а также увеличению гуманитарной помощи людям. Однако в соответствующей резолюции нет призывов к полному прекращению огня на территории Сектора Газа. Перед голосованием Нетаньяху заявил, что его страна не против пауз и гуманитарных усилий в пользу гражданских жителей региона и, в частности, палестинцев.
- 24 декабря премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ углубляет наземную операцию в Секторе Газа. Он подчеркнул, что у Израиля нет другого выхода, кроме борьбы до полной победы над ХАМАС. Также глава правительства признал, что для полного успеха в Секторе Газа нужно время. Несмотря на это, Израиль настроен бороться до конца.