ХАМАС потерял контроль над Газой, боевики убегают, — министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что ХАМАС потерял контроль над Газой. Он убеждает, что террористы убегают на юг, а гражданские грабят покинутые военные базы.

При этом израильская армия продолжает действовать в секторе Газа, ликвидируя все больше боевиков. Все будут либо уничтожены, либо взяты в плен.

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Израиль продолжает операцию

Министр обороны Израиля Йоав Галлант убеждает, что у боевиков ХАМАС нет сил, способных остановить ЦАХАЛ. Они уже перемещаются как можно дальше, оставляя свои запасы.

ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы убегают на юг, мирные жители грабят базы ХАМАС. Они не верят в правительство,

– заявил министр.

Также он добавил, что армия Израиля продолжает активные операции против тоннелей ХАМАС в секторе Газа. Там добавляют, что это выведет террористов из-под земли – они будут либо уничтожены, либо покажутся безоговорочно. Третьего варианта нет.

Каждый день мы уничтожаем больше командиров ХАМАС, десятки, а иногда и сотни террористов, а армия действует в самом сердце города Газа,

– сказал Галлант.