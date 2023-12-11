"Непобедимый" ХАМАС находится на грани исчезновения, – министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал о ситуации с боевиками ХАМАС в Секторе Газа. Он подчеркнул, что палестинские боевики находятся там на грани уничтожения.

По словам министра, ранее ХАМАС считался "непобедимым". Однако Армия обороны Израиля доказала миру обратное, начав операцию в секторе Газа после нападения палестинских боевиков.

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Галант рассказал о ситуации с ХАМАС

Израильский министр обороны рассказал, что ЦАХАЛ окружил последние ячейки ХАМАС в городе Джабалии в Секторе Газы и районе Шеджаи в городе Газа.

Батальоны, считавшиеся непобедимыми, годами готовившиеся к борьбе с нами, находятся на грани уничтожения,

– отметил Галант.

Министр также сообщил, что ЦАХАЛ также стал свидетелями капитуляции многих боевиков ХАМАС за последние несколько дней. По его словам, это проливает свет на текущую ситуацию с террористической организацией.

Кроме того, Галант подчеркнул, что среди задержанных ЦАХАЛ пленных есть террористы, причастные к штурму израильских поселений, который произошел 7 октября.

Напоследок министр обороны Израиля обратился к лидеру ХАМАС Яхьи Синвару, говоря, что его судьба, как и "любого другого старшего командира ХАМАС, одинакова: сдаться или умереть". Третьего варианта нет.

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