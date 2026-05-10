Подтвердили ли случай заражения в Польше?

Как передает издание, в Польше взяли под надзор санитарных служб человека, который мог контактировать с пассажиром судна, где произошла вспышка хантавируса. Информацию подтвердили в Главной санитарной инспекции.

Журналисты заверили, что человек не имеет симптомов заболевания. Однако он пробудет на карантине под наблюдением семь дней.

Отмечается, что на борту MV Hondius находился один польский капитан. Санитарная инспекция установит людей, которые могли контактировать с пассажирами судна после того, как они сойдут на берег.

Хантавирус – это группа опасных заболеваний, которые передаются человеку от диких грызунов. Они могут вызвать геморрагическую лихорадку с поражением почек и тяжелый легочный синдром. От человека к человеку этот вирус не передается, а заражение чаще всего происходит через вдыхание пыли с частицами выделений инфицированных грызунов.



Вспышка хантавируса: последние новости

Кстати, в Испании 14 человек поместят на карантин после прибытия на Канарские острова. Их доставят спецрейсом в Центральный оборонный госпиталь имени Гомеса Ульи в Мадриде. Они неделю пробудут под наблюдением медиков.

Жители острова Тенерифе протестовали против прибытия судна к ним. Уже 10 мая стало известно, что оно все же стало на якорь рядом с портом Гранадилья-де-Абона для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Известно о восьми зараженных людей, которые были на борту. Трое из них умерли – супруги из Нидерландов и мужчина из Германии.