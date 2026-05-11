Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также Хантавирус убил сразу 3 человек на круизном лайнере посреди Атлантики: есть ли среди них украинцы

Действительно ли есть эпидемия хантавируса?

Россияне утверждают, что хантавирусная геморрагическая лихорадка якобы активно распространяется среди украинских военных в Харьковской и Сумской областях.

На самом деле никаких подтверждений массовой вспышки среди украинских бойцов нет – хантавирусная инфекция случается редко и не передается от человека к человеку.

К тому же в Украине фиксировали лишь единичные случаи лихорадки из-за хантавирусной инфекции.

Важно! Как объяснили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, человек может заразиться хантавирусом, вдохнув пыль или мелкие частицы, содержащие вирус. Они образуются из мочи, фекалий или слюны зараженных диких грызунов, в частности мышей и полевок.

В то же время инфицирование также возможно другими путями.

К примеру, вирус может проникнуть через поврежденную кожу или слизистые оболочки при контакте с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями. Кроме того, заражение может произойти алиментарным путем – то есть через употребление пищи, загрязненной вирусом.

Стоит помнить, что хантавирусы могут вызвать две тяжелые формы заболевания – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГГНС) и хантавирусный легочный синдром (ХЛС). Обе болезни требуют немедленной медицинской помощи.

ГГНС обычно начинается внезапно: с высокой температуры, сильной слабости, боли в мышцах и головной боли. Со временем нарушается работа почек. У части пациентов развивается геморрагический синдром – возможны носовые кровотечения, высыпания и кровоизлияния из-за поражения мелких сосудов.

В тяжелых случаях возникает острая почечная недостаточность – человек может попасть в реанимацию и нуждаться в гемодиализе.

ХЛС на начальном этапе может напоминать грипп или простуду – с лихорадкой, кашлем и общей слабостью. Однако уже через несколько дней состояние резко ухудшается: появляется одышка, отек легких и острая дыхательная недостаточность. Без своевременной медицинской помощи эта форма болезни может быть летальной.

С чего все началось?

Обсуждение хантавируса началось после сообщений о вспышке инфекции на борту круизного лайнера MV Hondius, который находился в районе побережья Западной Африки. В ВОЗ сообщили, что на борту заболели восемь человек, трое из которых умерли – супруги из Нидерландов и гражданка Германии.

24 апреля, почти через две недели после первого летального случая среди пассажиров, более двух десятков человек по меньшей мере из 12 стран покинули судно без надлежащего отслеживания контактов. Среди них были граждане Нидерландов, США, Швейцарии, Великобритании и Южной Африки.

Представители власти заверили, что на борту судна не обнаружили крыс, которые являются основным переносчиком этого патогена для человека. В то же время эксперты предполагают, что первый случай заражения мог произойти еще до посадки на лайнер – во время посещения пассажирами отдаленных природных или заповедных территорий.

10 мая стало известно, что лайнер досрочно прибыл в порт Гранадилья-де-Абона на испанском острове Тенерифе.

По плану, пассажиров, у которых пока не обнаружили симптомов заражения, обследуют медики, чтобы убедиться, что болезнь не проявляется бессимптомно. После этого людей небольшими лодками доставят на берег.