Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також Хантавірус убив одразу 3 людей на круїзному лайнері посеред Атлантики: чи є серед них українці

Чи справді є епідемія хантавірусу?

Росіяни стверджують, що хантавірусна геморагічна лихоманка нібито активно поширюється серед українських військових у Харківській та Сумській областях.

Насправді ж жодних підтверджень масового спалаху серед українських бійців немає – хантавірусна інфекція трапляється рідко та не передається від людини до людини.

До того ж в Україні фіксували лише поодинокі випадки гарячки через хантавірусну інфекцію.

Важливо! Як пояснили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України, людина може інфікуватися хантавірусом, вдихнувши пил або дрібні частинки, що містять вірус. Вони утворюються з сечі, фекалій або слини заражених диких гризунів, зокрема мишей і полівок.

Водночас інфікування також можливе іншими шляхами.

До прикладу, вірус може проникнути через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при контакті з гризунами чи предметами, забрудненими їхніми виділеннями. Крім того, зараження може статися аліментарним шляхом – тобто через вживання їжі, забрудненої вірусом.

Варто пам'ятати, що хантавіруси можуть викликати дві важкі форми захворювання – геморагічну гарячку з нирковим синдромом (ГГНС) та хантавірусний легеневий синдром (ХЛС). Обидві хвороби потребують негайної медичної допомоги.

ГГНС зазвичай починається раптово: з високої температури, сильної слабкості, болю в м'язах і головного болю. Згодом порушується робота нирок. У частини пацієнтів розвивається геморагічний синдром – можливі носові кровотечі, висипання та крововиливи через ураження дрібних судин.

У важких випадках виникає гостра ниркова недостатність – людина може потрапити в реанімацію і потребувати гемодіалізу.

ХЛС на початковому етапі може нагадувати грип або застуду – з гарячкою, кашлем і загальною слабкістю. Однак уже через кілька днів стан різко погіршується: з'являється задишка, набряк легень і гостра дихальна недостатність. Без своєчасної медичної допомоги ця форма хвороби може бути летальною.

З чого все почалося?

Обговорення хантавірусу почалося після повідомлень про спалах інфекції на борту круїзного лайнера MV Hondius, який перебував у районі узбережжя Західної Африки. У ВООЗ повідомили, що на борту захворіли восьмеро людей, троє з яких померли – подружжя з Нідерландів і громадянка Німеччини.

24 квітня, майже через два тижні після першого летального випадку серед пасажирів, понад два десятки людей щонайменше з 12 країн залишили судно без належного відстеження контактів. Серед них були громадяни Нідерландів, США, Швейцарії, Великої Британії та Південної Африки.

Представники влади запевнили, що на борту судна не виявили щурів, які є основним переносником цього патогену для людини. Водночас експерти припускають, що перший випадок зараження міг статися ще до посадки на лайнер – під час відвідування пасажирами віддалених природних або заповідних територій.

10 травня стало відомо, що лайнер достроково прибув до порту Гранаділья-де-Абона на іспанському острові Тенерифе.

За планом, пасажирів, у яких наразі не виявили симптомів зараження, обстежать медики, щоб переконатися, що хвороба не проявляється безсимптомно. Після цього людей невеликими човнами доставлять на берег.