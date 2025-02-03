Хаос или гарантия стабильности: какова цель резких решений Трампа в отношении других стран

Изменения в поведении некоторых стран могут свидетельствовать о том, что Дональд Трамп на них "нажал". Вероятно, он пытается повлиять на ситуацию, чтобы остановить войну и стабилизировать глобальный порядок.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что изменения, которые происходят в мире, свидетельствуют о том, что Дональд Трамп уже начал действовать. В частности, солдаты КНДР исчезли из Курской области. Загородний предположил, что китайцев уже предупредили, что пора нажать на Северную Корею.

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Без их молчаливого согласия корейцев не было бы в войне России против Украины, и они не производили бы оружие для россиян.

"Для Трампа Путин – никто"

"Возможно, их уже начали "ставить на место" и дали понять, что не стоит играться. И вот корейцы начали исчезать. Меня раздражает, когда Трампа сравнивают с Владимиром Путиным. Уважаемые, вы не поняли главного. Для Трампа Путин – никто. Он знает, что в мире есть только одна страна, которая имеет право на применение силы, и это США", – сказал Тарас Загородний.

Загородний добавил, что именно поэтому Трамп будет действовать так, как Соединенные Штаты действовали последние 70 лет – приводить "всех в чувство". Трамп дает сигнал: хотите анархии – вы ее получите. Поэтому стоит радоваться, что "шериф" возвращается. Это не значит, что всем это нравится.

"Чтобы шериф оставался авторитетом, он иногда должен показать силу. И если Америка начинает действовать не по международным правилам, то радуйтесь, что они вообще взялись за дело. Если правила отменят, США будут действовать без ограничений. Представьте: Пентагон решает, что пора парализовать всю IT-инфраструктуру России или уничтожить ключевые военные объекты. Поэтому первыми без правил проиграют именно Россия и Пекин", – сказал Загородний.

Трамп стремится обеспечить порядок

Он добавил, что американцы не строят концлагеря и не оккупируют страны. Если Трамп говорит, что войны не должно быть, это означает, что глобальных войн не будет – ведь они вредят бизнесу.

Далее все будут жить по его правилам, потому что альтернатива – это Россия, которая только разрушает и строит концлагеря. Или Китай, где ситуация немного лучше, но скажешь что-то не так – и окажешься в лагере. А еще есть "прекрасные" альтернативы: Ирак и Иран. В Ираке, например, приняли закон, который позволяет выдавать девушек замуж с 9 лет,

– отметил Загородний.

Он также добавил, что роль "шерифов" – обеспечивать порядок. Каждый делает это по-своему.

"В хаосе Америки, который, возможно, кажется вам беспорядком, но по крайней мере он сдерживает опасные режимы. Поэтому радуйтесь, что он действует именно так. Посмотрите хотя бы на Панаму. Еще ничего не произошло, а она уже вышла по инициативе Китая. Почему? Потому что получила предупреждение: будет военная интервенция, как в 1989-м", – подытожил Загородний.